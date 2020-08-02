2 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

2 августа - 214-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 151 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 2 августа 2020

В этот день мир отмечает День сидения на подоконниках, День рождения почтового ящика.

В Украине - День Воздушных Сил ВСУ (отмечается в первое воскресенье августа), в США - День дружбы, День кукол, День книжки-раскраски, День сэндвич-мороженого, День сестры, в Беларуси - День десантников и сил специальных операций ВС, в Азербайджане - День национального кино, в Казахстане - День работников транспорта, в Польше - День памяти жертв геноцида синти и рома, в Коста-Рике - День Ангельской Девы, в Македонии - День республики.

Памятные даты 2 августа, годовщины и события

В 1653 году был установлен первый почтовый ящик. Это произошло в Париже. Он актуален и на сегодня, вот только трансформировался из сбитой картонной коробки в уникальные арт-объекты. Особенно любят этим развлекаться жители Калифорнии, где на фоне ярких лужаек у частных домов установлены самые неожиданные конструкции – почтовые ящики в виде пожарных машин, древних соборов, акул, черепах, котят и прочей живности.

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В 1824 году в Нью-Йорке открылась Пятая авеню, ставшая на сегодня местом расположения самых фешенебельных магазинов, также на ней - обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров. Ее еще называют «Милей миллионеров». Авеню делит остров Манхэттен на две части и является точкой отсчета для улиц Нью-Йорка. Пятая авеню - одна из немногих крупных улиц Манхэттена, где никогда не ходили трамваи. Изначально по ней курсировали большие двухъярусные автобусы, но и они были упразднены.

В 1887 году Роуэллом Ходжем в США была запатентована колючая проволока. Идея была прозаична – Ходж придумал ее, озадаченный тем, как оградить пастбища для скота.

В 1989 году произошла трагедия возле Киевского главпочтамта. В этот день в 16 часов 20 минут обвалился «козырек» и колоннады перед входом в здание. 11 человек погибли. Шел небольшой дождь, поэтому люди собрались под стенами почтамта, где тогда проходил ремонт. После того, как рабочие ушли на обед, портик весом более 700 тонн вдруг рухнул. Звук обвала был слышен за несколько кварталов. Самой достоверной причиной обвала называют неосторожность и нарушение правил проведения строительных работ.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 августа чтит память пророка Ильи. Другие названия праздника: «Илья-пророк», «Илья сердитый», «Громобой». Считалось, что 2 августа - день перелома лета и поворота на осень.

Что сегодня нельзя делать

С этого дня нельзя купаться в водоемах. Еще считалось, что Илья бросает молнии в нечисть, уничтожая ее, а она прячется в диких и домашних животных. Поэтому нельзя пускать никаких животных в дом. А рыбакам не стоит брать рыбу с красными глазами, ее лучше отпустить в воду, потому что в нее могла вселиться нечисть. Домашних животных лучше не выпускать из дома. Чтобы не разозлить Илью, не стоит во время дождя громко шуметь и веселиться, быть в воде или стоять под деревом.

Приметы на 2 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – к хорошему урожаю пшена;

- с утра облачно - сев озимых должен быть ранний, а урожай – обильным.

2 августа именины

Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана и Петра.

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