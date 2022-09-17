Когда день фармацевтов в Украине и как лучше всего поздравить специалистов - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно, в третью субботу сентября, в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают работники фармакологической отрасли. День фармацевта 2022 выпадает на 17 сентября, а УНИАН рассказывает, как возник этот праздник и какую открытку можно отправить знакомым.

Ранее мы говорили, какие выходные и праздники в сентябре 2022 ждут украинцев.

День фармацевтического работника - история и традиции

В 1999-м году президент Украины Леонид Кучма дал соответствующий приказ и учредил праздник "День фармацевта". Торжество получило статус государственного, однако, всеукраинский выходной день в эту дату не предусмотрен. День фармацевта - отличная возможность, чтобы почтить труд всех работников отрасли и напомнить им о том, как важны их профессиональные навыки. В эту дату проводятся многочисленные семинары и конференции, вручаются грамоты и звучат поздравительные речи для всех тех, кто посвятил свою жизнь фармакологии.

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День фармацевта - картинки и пожелания

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру капсул и таблеток,

Мазей, ампул в жизни быть.

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда.

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.

В этот день я хочу пожелать вам, чтобы вы были отлично подкованы в своей работе, чтобы умели давать грамотные рекомендации посетителям и всегда были в почете! Желаю радоваться жизни и ценить свою работу, ведь вы действительно помогаете людям стать здоровыми!

Всех прекрасных фармацевтов

Поздравляю от души,

В мире капсул и таблеток

Вы бесспорно хороши.

Разобрать всегда по силам

Даже сложный вам рецепт,

В этом деле, ох нелегком,

Равных вам уж точно нет.

От души желаю счастья,

Быть здоровыми всегда,

Чтобы личные рецепты

Не читать вам никогда.

Фармацевт - самый важный человек, помогающий найти нужное лекарство. В День фармацевта желаем великого будущего без болезней, неприятностей и проблем! Крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных свершений!

Фармацевтом быть не просто -

Надо много помнить, знать.

Отвечать на все вопросы

И улыбкой всех встречать.

В этот праздник ваш родной

Мы здоровья вам желаем!

Как свою чужую боль

Фармацевт воспринимает.

Вот от сердца поздравок,

Он заслужен вами.

Просим Бога, чтоб берег,

Вашу жизнь годами.

Спешу поздравить Вас с Днем фармацевтического работника и пожелать понимания от коллег, уважения от начальства, признательности от клиентов, поддержки от друзей, тепла от родных и любви от самых близких! А еще крепкого здоровья, семейной гармонии, процветания и удачи! Пускай постепенно, одна за одной, сбудутся все ваши мечты!

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