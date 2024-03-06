В день памяти святых Елены и Константина мы собрали красивые поздравления для их тёзок.

6 марта по новому стилю православные верующие отмечают День Елены и Константина 2024. Равноапостольная Елена и её сын император Константин были первыми правителями Римской империи, при которых христианство стало официальной религией. 6 марта стоит поздравить родных с праздником Елены и Константина, а обладателям этих красивых имён - пожелать счастья на День ангела.

Имя Константин с латинского означает "постоянны", "стойкий", а имя Елена происходит от греческого "солнечный свет" или "солнечный луч". Елены и Константины сегодня отмечают свои именины.

История праздника

Римский император Константин Великий сначала был язычником, как и все предыдущие правители империи, но во взрослом возрасте принял христианство и сделал его господствующей религией в стране. Под его влиянием в Христа уверовала его мать, Елена. После принятия крещения Елена начала искать христианские реликвии и совершила паломничество в Иерусалим.

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6 марта отмечается важное событие из жизни Елены. В этот день во время раскопок на Голгофе ей удалось найти Животворящий Крест - тот самый, на котором был распят Иисус, а также гвозди от него. Согласно легенде, Елена разделила реликвию на две части - одну оставила в Иерусалиме, а вторую отправила сыну в Константинополь.

Поздравления с днем Елены и Константина

С Днем ангела Елены 6 марта

Сегодня ангел осенил тебя крылом.

Елена, наслаждайся этим днём!

Ты именинница, храни тебя судьба.

И, если завтра вновь за жизнь борьба,

Пусть светлый ангел за твоим плечом

Врагов разит сверкающим мечом,

Хранит тебя от горестных потерь

И в мир чудесный приоткроет дверь.

***

Сегодня необычный праздник:

День ангела Елены отмечаем.

И мы спешим тебя поздравить,

Так как души в тебе не чаем.

Здоровья тебе, успеха, везения,

Мира, добра и крепкой любви.

Еще замечательного настроения,

Все лучшее от жизни ты возьми.

***

Сегодня ангел, отложив дела,

К Елене залетел на огонёк,

Чтобы укутать в мантию тепла

И уберечь от жизненных тревог.

И повод есть Елене пожелать,

Судьба чтоб лёгкой, радостной была.

И чтобы ангелок оберегать

Не уставал, куда б жизнь ни вела!

***

С днем ангела тебя, Елена,

От всего сердца поздравляю!

Добра, удачи и любви я

От всего сердца пожелаю.

Пускай крылом закроет ангел

От бед, проблем и от обид.

Пускай тебя твой покровитель

Направит верно, защитит.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай - улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом - не сомневайся!

***

С днём ангела, Елена!

Всегда будь доброй, милой

И необыкновенной,

И искренне счастливой!

Улыбка пусть сияет,

Как яркий лучик солнца,

Дни радость наполняет,

Как капли глубь колодца!

***

Елена, поздравляем тебя с днем ангела! Желаем, чтобы ты достигла гармонии и полного умиротворения. Чтобы была счастлива, красива, проницательна, добра, окружена заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит тебе радость и любовь. Будь здорова и всегда готова к приятным сюрпризам!

***

С Днём ангела, Елена. Желаю тебе самой быть нежным, добрым, искренним, очаровательным ангелом, желаю никогда не сбиваться с курса удачи и всегда оставаться по-настоящему счастливой. Леночка, будь любима и желанна, пусть каждый день дарит праздник души и радость.

***

Леночка, поздравляю тебя с днем ангела! Оставайся такой же мудрой, как Елена премудрая, такой же красивой, как Елена прекрасная. Будь такой же трогательной, нежной, счастливой. Желаю, чтобы дороги твои вели тебя только к успеху, а вера в чудо помогала не вешать в нос в трудных ситуациях.

***

Лена, с днем ангела тебя! Желаю, чтобы этот день был по-особенному наполнен радостью, любовью, самыми искренними эмоциями, которые ты будешь вспоминать с улыбкой на лице. Будь самой счастливой, любимой, здоровой!

***

Поздравляю! Елена - это светлая, блестящая, сияющая, яркая. Я желаю, чтобы это имя всегда приносило только яркие моменты в жизни, блестящие начинания и сияющую улыбку.

С Днем ангела Константина 6 марта

Будет пусть здоровье крепким,

Пусть бурлит адреналин.

За мечтой иди заветной,

Не сдавайся, Константин.

Сил желаю, позитива,

Цели ставить, достигать,

Быть в кругу родных и близких,

Никогда не отступать.

***

Константин, желаю счастья!

Смело за мечтой идти,

Неудачам не сдаваться,

Смысл в жизни свой найти.

Пусть вершины покорятся,

Дарит жизнь пусть перспективы,

Каждый день наполнен будет

Неизменно позитивом.

***

Дорогой наш Константин,

Ты такой у нас один -

Симпатичный, боевой,

Необычный, деловой.

Так работай, и дерзай,

И за хвост успех хватай,

Чтоб доволен был собой.

Чтоб вся жизнь - как мед с халвой!

***

С именинами тебя,

Дорогой наш Константин,

Пусть ведет тебя звезда

К тысячам новых вершин!

Пусть удача и успех

Не обходят стороной,

Пусть любовь, забота смех,

Радость наполняют дом!

***

Поздравляю, Константин,

И успехов я желаю,

За мечтой идти вперед

Тебя, Костя, призываю.

Счастья личного, здоровья,

Верных, преданных друзей,

Жизнь становиться лишь ярче,

Позитивней, веселей.

***

Костя, я тебя от души поздравляю! Константин значит стойкий, а поэтому пожелаю тебе преодолеть любой ветер жизни и ураган судьбы, словно стойкий солдатик. Желаю не теряться в паутине прошлого, не сомневаться в светлом будущем и не упускать своего счастья в настоящем.

***

Поздравляю с днем ангела, Костя! Желаю полного отсутствия сложностей и проблем в твоей жизни, желаю абсолютного успеха и верной удачи на твоем пути. Пусть для тебя постоянно горит маяк надежды, пусть ангел твой всегда указывает тебе верный путь.

***

Костя, от души тебя поздравляю, и желаю, чтобы все беды рассеивались как туман. Будь везуч, умен, красив и счастлив. Цени всё, что имеешь. Своих родных и любимых людей. Будь во всем лучшим и недостижимым. С Днем ангела!

***

С праздником, Константин! С Днем ангела тебя! Желаю исполнения заветной мечты, больше отдыхать и расслабляться, вести здоровый и активный образ жизни и окружать себя только важными и достойными людьми!

День ангела Елены и Константина - открытки

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