Как поздравить с днем ангела Марину и что означает это имя - узнайте в материале УНИАН.

Девушки с именем Марина отмечают свои именины дважды в году - 13 марта и 30 июля. В эти же даты православные верующие чтут память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и Марины Берийской (Македонской). Имя Марина означает "морская", таким девушкам покровительствует богиня Афродита, а окружающие любят Марину за энтузиазм и уникальность.

УНИАН подскажет, как поздравить с днем ангела красивую девушку Марину.

С именинами, Марина - открытки и пожелания

Поздравляю тебя, Мариночка! Желаю, чтобы всё и всегда было так, как хочет твоё сердце. Желаю ни минуты не грустить. Желаю ни капли в себе не сомневаться. Желаю упорно идти до победного конца и воплощать каждую свою мечту. Маришка, будь всегда такой жизнерадостной, обаятельной, игривой, лучезарной, изумительной. Счастья тебе, дорогая, везения, и конечно же, любви!

Мариночка, тебя я поздравляю!

Желаю жизни долгих-долгих лет.

Чтоб в исполнении твоих желаний

Ни разу не звучало слово "нет".

Благополучия, много дней прекрасных,

Здоровья, мира, радости, тепла.

Простого человеческого счастья,

И чтоб любимой самой ты была!

Поздравляю тебя, Маришка! Желаю быть счастливой, любимой, желанной, нужной, важной и дорогой в жизни близких людей. Желаю тебе, Марина, всегда оставаться безумно красивой, смелой, умной и жизнерадостной. И пусть каждый день будет твоим, пусть весь мир принадлежит тебе, Маришка. Желаю удачи и миллион возможностей для воплощения мечты.

***

Марина, прими мои искренние поздравления! Желаю тебе жить в мире, наполненном гармонией и добротой. Пускай каждое утро с восходом солнца в твою жизнь вливается поток радостных событий, заставляя верить в чудеса и мечтать о несбыточных желаниях. Люби, надейся и верь, и всё, что задумала, обязательно сбудется.

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай!

Никогда не огорчайся,

И смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Во всех планах повезет!

Мариночка, прими мои поздравления, а заодно и пожелания огромного и бушующего, как море, счастья! Марина, пусть твоё сердце верит в чудеса. Пусть в твоей жизни происходят только хорошие события. Пусть в твою сторону дует только добрый ветер лучших перемен!

***

Мариночка, солнышко, пускай все в твоей жизни будет отлично, ведь ты заслуживаешь всего самого наилучшего! Желаю тебе много лучезарных искренних улыбок, неиссякаемого счастья, вечной любви и много-много ярких событий! Пускай в твоей душе вечно будут гармония, добро и позитив! Всегда будь любимицей удачи и достигай всех своих целей!

Жизнь пусть будет, как равнина,

Для тебя всегда, Марина,

Без ухабов и без кочек,

Без препятствий, заморочек.

Чтобы просто и понятно,

Чтобы ладно все и складно,

Чтоб в делах не напрягаться,

Чтобы жизнью наслаждаться!

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

***

Маришка, поздравляю! Желаю тебе семейного уюта и радости, тепла и заботы, удачи и исполнения желаний! Пусть рядом будет любящий мужчина, который легко решит любую твою проблему и превратит твою жизнь в волшебную сказку!

Желаю тебе, дорогая Маришка,

Огромного счастья и радужных дней,

Пускай удаются любые делишки,

Мечты все исполнятся пусть поскорей!

Здоровья желаю, любви безграничной,

Добра, море света, а также достатка!

Пускай будет все в твоей жизни отлично,

Как мед из цветов, чтоб она была сладкой!

Марина, я хочу в твой день ангела пожелать тебе океан любви, море счастья, глубокой реки радости и родник фантазии. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими событиями, добрыми преданными друзьями и маленькими веселыми шалостями. Дыши полной грудью, мысли широко и пусть никакие преграды не будут тебе помехой.

Вас также могут заинтересовать новости: