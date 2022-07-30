Девушки с именем Марина отмечают свои именины дважды в году - 13 марта и 30 июля. В эти же даты православные верующие чтут память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской и Марины Берийской (Македонской). Имя Марина означает "морская", таким девушкам покровительствует богиня Афродита, а окружающие любят Марину за энтузиазм и уникальность.
УНИАН подскажет, как поздравить с днем ангела красивую девушку Марину.
С именинами, Марина - открытки и пожелания
Поздравляю тебя, Мариночка! Желаю, чтобы всё и всегда было так, как хочет твоё сердце. Желаю ни минуты не грустить. Желаю ни капли в себе не сомневаться. Желаю упорно идти до победного конца и воплощать каждую свою мечту. Маришка, будь всегда такой жизнерадостной, обаятельной, игривой, лучезарной, изумительной. Счастья тебе, дорогая, везения, и конечно же, любви!
Мариночка, тебя я поздравляю!
Желаю жизни долгих-долгих лет.
Чтоб в исполнении твоих желаний
Ни разу не звучало слово "нет".
Благополучия, много дней прекрасных,
Здоровья, мира, радости, тепла.
Простого человеческого счастья,
И чтоб любимой самой ты была!
Поздравляю тебя, Маришка! Желаю быть счастливой, любимой, желанной, нужной, важной и дорогой в жизни близких людей. Желаю тебе, Марина, всегда оставаться безумно красивой, смелой, умной и жизнерадостной. И пусть каждый день будет твоим, пусть весь мир принадлежит тебе, Маришка. Желаю удачи и миллион возможностей для воплощения мечты.
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Марина, прими мои искренние поздравления! Желаю тебе жить в мире, наполненном гармонией и добротой. Пускай каждое утро с восходом солнца в твою жизнь вливается поток радостных событий, заставляя верить в чудеса и мечтать о несбыточных желаниях. Люби, надейся и верь, и всё, что задумала, обязательно сбудется.
Будь веселой, позитивной,
Кайф от жизни получай,
Поздравления, Марина,
В чудный праздник принимай!
Никогда не огорчайся,
И смеясь, иди вперед,
Будет в жизни много счастья,
Во всех планах повезет!
Мариночка, прими мои поздравления, а заодно и пожелания огромного и бушующего, как море, счастья! Марина, пусть твоё сердце верит в чудеса. Пусть в твоей жизни происходят только хорошие события. Пусть в твою сторону дует только добрый ветер лучших перемен!
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Мариночка, солнышко, пускай все в твоей жизни будет отлично, ведь ты заслуживаешь всего самого наилучшего! Желаю тебе много лучезарных искренних улыбок, неиссякаемого счастья, вечной любви и много-много ярких событий! Пускай в твоей душе вечно будут гармония, добро и позитив! Всегда будь любимицей удачи и достигай всех своих целей!
Жизнь пусть будет, как равнина,
Для тебя всегда, Марина,
Без ухабов и без кочек,
Без препятствий, заморочек.
Чтобы просто и понятно,
Чтобы ладно все и складно,
Чтоб в делах не напрягаться,
Чтобы жизнью наслаждаться!
Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!
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Маришка, поздравляю! Желаю тебе семейного уюта и радости, тепла и заботы, удачи и исполнения желаний! Пусть рядом будет любящий мужчина, который легко решит любую твою проблему и превратит твою жизнь в волшебную сказку!
Желаю тебе, дорогая Маришка,
Огромного счастья и радужных дней,
Пускай удаются любые делишки,
Мечты все исполнятся пусть поскорей!
Здоровья желаю, любви безграничной,
Добра, море света, а также достатка!
Пускай будет все в твоей жизни отлично,
Как мед из цветов, чтоб она была сладкой!
Марина, я хочу в твой день ангела пожелать тебе океан любви, море счастья, глубокой реки радости и родник фантазии. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими событиями, добрыми преданными друзьями и маленькими веселыми шалостями. Дыши полной грудью, мысли широко и пусть никакие преграды не будут тебе помехой.