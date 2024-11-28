27 ноября отмечается много именин - узнайте, кого стоит поздравить с Днем ангела.

День ангела или именины - это праздник, когда церковь чествует память святого с нашим именем. Такой день считается особенным, когда можно обратиться к небесному покровителю с молитвой.

Мы рассказали, у кого День ангела 27 ноября по новому и старому церковному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали авторские открытки, которым можно поздравить близких с Днем ангела.

У кого День ангела сегодня 27 ноября по новому стилю

Алексей - образовано от древнегреческого имени Алексиос, что означает "защитник".

Видео дня

Андрей - происходит от древнегреческого слова андрос - "мужчина", "смелый".

Борис - древнеславянское имя, которое значит "славный боец".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".

Владимир - имя древнерусского происхождения, значение которого - "знаменитый правитель", "повелитель мира".

Всеволод - форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.

Иван - украинская форма древнееврейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Роман - имя образовано от латинского слова romanus - "римский", "родом из Рима".

Сергей - форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

У кого именины сегодня 27 ноября по старому стилю

Александр - от древнегреческого Александрос, что значит "защитник человечества".

Алексей - произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".

Виктор - имя латинского происхождения, от слова victor - "победа".

Гавриил - форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, то есть "земледелец".

Григорий - восходит к древнегреческому слову григорео - "бодрствую", "не сплю".

Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.

Константин - в переводе с латинского constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, которое означает "кто как Бог?" (то есть "никто не равен Богу").

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр - произошло от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".

Филипп - образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Сергей - форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Федор - в переводе с латинского Теодорос - "дар Божий", "посланник Бога".

Анна - украинский вариант древнееврейского имени Ханна, что значит "благодать", "милость", "сила".

Вас также могут заинтересовать новости: