День ангела или именины - это праздник, когда церковь чествует память святого с нашим именем. Такой день считается особенным, когда можно обратиться к небесному покровителю с молитвой.
Мы рассказали, у кого День ангела 27 ноября по новому и старому церковному календарю. А также назвали значение имени каждого именинника и собрали авторские открытки, которым можно поздравить близких с Днем ангела.
У кого День ангела сегодня 27 ноября по новому стилю
Алексей - образовано от древнегреческого имени Алексиос, что означает "защитник".
Андрей - происходит от древнегреческого слова андрос - "мужчина", "смелый".
Борис - древнеславянское имя, которое значит "славный боец".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".
Владимир - имя древнерусского происхождения, значение которого - "знаменитый правитель", "повелитель мира".
Всеволод - форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.
Иван - украинская форма древнееврейского Иоанн - "помилованный Богом".
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Роман - имя образовано от латинского слова romanus - "римский", "родом из Рима".
Сергей - форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
У кого именины сегодня 27 ноября по старому стилю
Александр - от древнегреческого Александрос, что значит "защитник человечества".
Алексей - произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Василий - от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".
Виктор - имя латинского происхождения, от слова victor - "победа".
Гавриил - форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, то есть "земледелец".
Григорий - восходит к древнегреческому слову григорео - "бодрствую", "не сплю".
Дмитрий - образовано от имени древнегреческой богини плодородия и земледелия Деметры.
Константин - в переводе с латинского constans - "постоянный", "стойкий".
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, которое означает "кто как Бог?" (то есть "никто не равен Богу").
Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр - произошло от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".
Филипп - образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".
Сергей - форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Федор - в переводе с латинского Теодорос - "дар Божий", "посланник Бога".
Анна - украинский вариант древнееврейского имени Ханна, что значит "благодать", "милость", "сила".