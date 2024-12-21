Именины, или день ангела - это день памяти святого покровителя.

Считается, что небесный заступник есть у каждого - это святой, имя которого носит человек. День памяти покровителя может быть не один, а несколько раз в году. Именинами принято считать ту дату, которая ближе всего ко дню рождения.

21 декабря день ангела по новому стилю у Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Сергея, Ульяны, Юлианы. По старому календарю - у Анфисы, Кирилла.

Почему именины отмечают по новому и старому стилю? В 2023 году Православная церковь Украины сменила церковный календарь, в связи с этим дни памяти святых (и соответственно, именины) сдвинулись на 13 дней раньше. Поэтому те, кто перешел на новый календарь, отмечают именины по новому стилю, те же, кто придерживается прежнего календаря - по старому.

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Именины 21 декабря - значение имени

Новый стиль:

Леонтий - походит и Древней Греции, означает в переводе "львиный".

У Леонтиев часто непростой характер. Они волевые, ответственные, сильные духом и имеют активную жизненную позицию. Хорошие организаторы, решительные и находчивые, могут быстро реагировать на различные ситуации. Из минусов - бывают скуповаты, высокомерны и выбирают друзей из корысти. В душе - одиноки и стеснительны.

Михаил - берет начало от Михаэль, означает "Никто не равен Богу", а также "испрошенный у Бога".

Михаилы - эстеты, чувствительно относятся к искусству и красоте. Они общительны, щедры, имеют много друзей и гостеприимны. Имеют хорошо развитую интуицию, склонны к сентиментальности. Среди недостатков - обидчивы, часто могут пронести обиду через всю свою жизнь.

Никита - имеет древнегреческое происхождение, означает "победитель", "победоносный".

Никиты известны своим жестким, бескомпромиссным и тяжелым характером. В то же время эти мужчины целеустремленные, коммуникабельные и трудолюбивые. Они знают себе цену и упорно движутся к своим целям.

Петр - произошло от древнегреческого Петрос, означает "камень", "непоколебимый", "надежный".

Петры - это мужчины с противоречивым и сложным характером. Они от природы энергичны, активны, умны и талантливы, но могут быть эмоционально нестабильными и несдержанными. Иногда могут бросить работу на полпути, потеряв к ней интерес. Ищут пути к совершенству и умеют отдавать безвозмездно.

Сергей - в переводе с латинского означает "высокий", "знатный", иногда имя переводят как "слуга Бога".

Основные черты характера - миролюбие, склонность к сопереживанию, чувственность. Это обычно уравновешенные, рассудительные, тактичные и независимые люди. Они стойки и тверды в решениях, умеют найти выход из самых сложных ситуаций. Отрицательная черта характера Сергеев - они поддаются чужому влиянию.

Ульяна - происходит от имени Иулиания, что, в свою очередь, походит от мужского имени латинского происхождения Иулианус. Означает "из рода Юлиев".

Ульяны часто бывают загадочными. Они женственны и романтичны, вообще не умеют "пробивать себе дорогу". Скромность и нерешительность мешают им реализовать себя как творческую личность. Но они также - очень трудолюбивы и целеустремлённы, при поддержке могут добиться больших успехов.

Юлиана - по одной из версий является модификацией имени Ульяна. По другой - произошло от древнегреческого мужского имени Юлий, что означает "пушистый", "кудрявый".

Юлианы очень эмоциональны и чувственны, но чересчур требовательны к себе, что может им навредить. Они всю жизнь самосовершенствуются, часто пробуют свои силы в разных сферах. Избирательны в отношении своего окружения.

Старый стиль:

Анфиса - произошло от древнегреческого Антуса, означает "цветок".

Анфисы - это обычно красивые и остроумные женщины, которые притягивают к себе других людей. Независимы и непредсказуемы, знают себе цену. Из минусов - у них отсутствует самокритика, а недостатки характера преподносятся как личное достоинство.

Кирилл - имеет древнегреческие корни, означает "повелитель", "господин", по другой версии имеет персидские корни и переводится как "солнце".

Кириллы - умны, любознательны, честолюбивы, эгоистичны. Наделены высокой самооценкой. Трудолюбивы и самостоятельны, в компании держатся обособленно, чем обращают на себя внимание окружающих. Всегда добиваются поставленной цели, но могут внезапно потерять все. Их считают непредсказуемыми людьми с моментальной реакцией на слово или действие.

День ангела - как поздравить

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