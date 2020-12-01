Компания поздравила пользователей с предстоящими праздниками декабря.

Компания Гугл 1 декабря на главной поисковой странице представила новый дудл (открытку) December global holidays, посвященный международным праздникам в декабре. В первый месяц зимы отмечается множество как региональных праздников, так и всемирно известных.

Международные праздники в декабре

Рождество - день рождения Иисуса Христа считается самым большим христианским праздником в году. Дата Рождества отличается среди разных конфессий. Католики и большинство протестантов отмечают Рождество 25 января по григорианскому календарю, по которому также живет почти весь мир. У православных христиан дата Рождества установлена 7 января по старому, юлианскому календарю, который отличается от григорианского на 13 дней.

Читайте такжеС первым днем зимы – яркие открытки и поздравительные стихиВне зависимости от конфессии, Рождество остается большим праздником для всех верующих. В США этот праздник отмечается гораздо пышнее и громче, чем Новый год. Именно на Рождество, а не на Новый год, американцы украшают елку и ждут Санта-Клауса с мешком подарков для детей.

Ханука - еврейский праздник в честь очищения Храма в Иерусалиме и победы над греками. В 2020 году отмечается иудеями с 10 по 18 декабря. В этот день евреи накрывают праздничный стол, зажигают свечи дома и посещают синагогу.

Омисока - японский праздник, посвященный встрече нового года и провожанию старого. Отмечается 31 декабря. В последний вечер года вся семья собирается за совместным ужином и ест лапшу без добавок. Также в этот день принято посещать храм.

Новый год - главный праздник в году у украинцев и других восточноевропейских народов. В нашей стране встречать новогоднюю ночь принято с большим размахом, а ожидают этот праздник ещё с конца осени. Тем не менее в большинстве стран мира Новый год считается обычным праздником, а в некоторых странах он даже не предусматривает выходной.

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Автор: Екатерина Пулатова