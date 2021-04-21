Светлое Христово Воскресение – большой и светлый христианский праздник, когда люди должны радоваться.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – главное событие года для православных христиан и самый большой церковный праздник.

Когда Пасха 2021 – дата

Праздник Светлого Христова Воскресения является переходным, то есть каждый год отмечается в разные дни. В 2021 году празднование приходится на воскресенье, 2 мая.

День Пасхи является официальным выходным, поэтому с учетом другого праздника в начале мая в этом году у украинцев будет несколько дней подряд для отдыха.

Как правильно праздновать Пасху

Пасха – это очень важный и масштабный религиозный праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа из мертвых. Сын Божий принял смерть за грехи людей и спасение их от страшных бед.

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Подготовка к Пасхе начинается заранее. Этому радостному празднику предшествует суровый Великий пост, который, помимо ограничений в питании, является периодом отказа от мирских дел и общения с Богом.

Непосредственно празднование Светлого Воскресения Христова начинается с праздничного богослужения, которое происходит в ночь на Пасху.

В храмах прихожане освящают разнообразные вкусности. Обязательно в пасхальных корзинах должны быть главные символы праздника – пасхи и пасхальные яйца. Ими и другими блюдами, среди которых и запрещенные на период поста мясные блюда, верующие разговляются в пасхальное утро.

Что нельзя делать на Пасху

В праздник Светлого Христова Воскресения не рекомендуется работать. В Пасху и следующие несколько дней нельзя заниматься уборкой, стиркой, глажкой, шитьем и другой тяжелой домашней работой.

Нельзя в этот день горевать, ссориться, спорить, обижаться, сквернословить или осуждать кого-либо другого.

Большой церковный праздник – не повод злоупотреблять алкоголем. Разрешается лишь умеренное потребление крепкого напитка, в частности вина. Умеренность касается и разговения.

Запрещено выбрасывать освященные остатки пищи с праздничного стола, например, скорлупу от пасхальных яиц либо крошки от пасх. Их лучше сжечь, закопать или отдать птицам и животным.

Не стоит в этот день идти на кладбище, ведь Пасха – радостный праздник, когда люди должны веселиться, а не грустить. Вместо этого нужно быть в храме, а могилы родных посетить в предназначенные для этого поминальные дни.

На Светлой неделе, то есть начиная с самого праздника и в шесть последующих дней, все внимание церковной жизни сосредоточено на Пасхе. Традиционно не совершается в этот период таинство венчания.

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Автор: Алина Вишневская