Пасха, или Светлое Христово Воскресение – главное событие года для православных христиан и самый большой церковный праздник.
Когда Пасха 2021 – дата
Праздник Светлого Христова Воскресения является переходным, то есть каждый год отмечается в разные дни. В 2021 году празднование приходится на воскресенье, 2 мая.
День Пасхи является официальным выходным, поэтому с учетом другого праздника в начале мая в этом году у украинцев будет несколько дней подряд для отдыха.
Как правильно праздновать Пасху
Пасха – это очень важный и масштабный религиозный праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа из мертвых. Сын Божий принял смерть за грехи людей и спасение их от страшных бед.
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Подготовка к Пасхе начинается заранее. Этому радостному празднику предшествует суровый Великий пост, который, помимо ограничений в питании, является периодом отказа от мирских дел и общения с Богом.
Непосредственно празднование Светлого Воскресения Христова начинается с праздничного богослужения, которое происходит в ночь на Пасху.
В храмах прихожане освящают разнообразные вкусности. Обязательно в пасхальных корзинах должны быть главные символы праздника – пасхи и пасхальные яйца. Ими и другими блюдами, среди которых и запрещенные на период поста мясные блюда, верующие разговляются в пасхальное утро.
Что нельзя делать на Пасху
В праздник Светлого Христова Воскресения не рекомендуется работать. В Пасху и следующие несколько дней нельзя заниматься уборкой, стиркой, глажкой, шитьем и другой тяжелой домашней работой.
Нельзя в этот день горевать, ссориться, спорить, обижаться, сквернословить или осуждать кого-либо другого.
Большой церковный праздник – не повод злоупотреблять алкоголем. Разрешается лишь умеренное потребление крепкого напитка, в частности вина. Умеренность касается и разговения.
Запрещено выбрасывать освященные остатки пищи с праздничного стола, например, скорлупу от пасхальных яиц либо крошки от пасх. Их лучше сжечь, закопать или отдать птицам и животным.
Не стоит в этот день идти на кладбище, ведь Пасха – радостный праздник, когда люди должны веселиться, а не грустить. Вместо этого нужно быть в храме, а могилы родных посетить в предназначенные для этого поминальные дни.
На Светлой неделе, то есть начиная с самого праздника и в шесть последующих дней, все внимание церковной жизни сосредоточено на Пасхе. Традиционно не совершается в этот период таинство венчания.
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