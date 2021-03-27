Международная экологическая акция ежегодно проходит в последнюю субботу марта.

Час Земли (англ. Earth Hour) - международная экологическая акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Ежегодно она проводится в последнюю субботу марта или переносится на предпоследнюю, если совпадает со Страстной субботой. Цель акции - привлечь внимание жителей планеты к проблемам окружающей среды.

История возникновения акции Час Земли

Читайте такжеРодительская суббота 2021: как правильно поминать умерших и что нельзя делатьВ начале 2000-ых годов организация WWF Австралии искала способ привлечь внимание австралийцам к экологическим проблемам. Так был придуман Большой щелчок, который позднее переименовали в Час Земли. Впервые мероприятие было организовано Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году. В этот день около 2 миллионов австралийских домов и предприятий выключили свет в зданиях на один час.

С каждым годом акция становилась всё более известной. Сотни городов по всему миру поддержали событие, а известные достопримечательности отключали подсветку своих зданий на один час. В акции участвовали Эмпайр-стейт-билдинг, мост "Золотые ворота", римский Колизей, Биг-Бен, египетские пирамиды, Собор Парижской Богоматери, Родина-Мать в Киеве и многие другие.

Как и когда проходит акция

Акция проводится с 20:30 до 21:30 по местному времени. Принять участие в ней может любой желающий. Для этого в доме отключают свет и электроприборы. В событии участвуют также достопримечательности и городские здания, которые на час отключают подсветку.

В Украине более 50 городов принимали участие в акции в разные годы. Также в честь праздника проводятся велопробеги, флешмобы и информационные экологические мероприятия. На сегодняшний день Час Земли является самой массовой общественной акцией в истории человечества.

У Часа Земли есть много критиков, которые считают акцию бесполезной. Скептики заявляют, что отключение электричества на час не останавливает турбины на электростанциях и даже может вызвать перепады напряжения по всему городу. В ответ на критику организация WWF отвечает, что целью акции является не экономия электроэнергии, а привлечение внимания общества к экологическим проблемам.

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Автор: Екатерина Пулатова