Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

9 января по новому церковному календарю православные вспоминают мученика Полиевкта и преподобного Евстратия. О традициях дня, его народных приметах, а также что отмечают в церкви 9 января по старому стилю - рассказываем в материале.

9 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 января (22 января по старому стилю) - день памяти мученика Полиевкта и преподобного Евстратия, чудотворца.

Полиевкт жил в III веке в Армении и был первым мучеником в городе Мелитине. Мужчина был воином при императоре Декии и пострадал за веру во Христа при императоре Валериане. У Полиевкта был друг - тоже воин, Неарх, который исповедовал христианство. Полиевкт оставался язычником, но вел добродетельную жизнь. Когда начались гонения на христиан, Неарх предупредил Полиевкта, что скоро они могут расстаться. Тогда Полиевкт вышел на городскую площадь и разорвал в клочья царский указ, висевший там, о поклонении идолам, а затем, выбил из рук жрецов и самих идолов, которых они несли. Тесть Полиевкта, правитель Фелокс, должен был исполнить этот царский указ и поэтому он ужаснулся поступку зятя и заявил, что теперь тот должен будет умереть. Полиевкт попрощался с женой и детьми и пошел на казнь.

Видео дня

При равноапостольном Константине в Мелитине был воздвигнут храм во имя святого мученика Полиевкта. По молитвам к святому происходили многие чудеса.

***

Евстратий был родом из города Тарса.В 20 лет он тайно ушел из родительского дома в Авгаровскую обитель (на Олимпе в Малой Азии). Там вел строгую подвижническую жизнь, по ночам молился, а питался лишь хлебом и водой. Через некоторое время его избрали настоятелем монастыря. Во времена правления иконоборца Льва Армянина преподобный Евстратий скрывался в горах и пустынях, а после смерти царя вернулся в монастырь. Умер святой в возрасте 95 лет, а перед смертью дал наставление: думать о будущей жизни и не привязываться к земным благам.

Праздник 9 января по старому стилю - день памяти святого апостола от 70-ти Стефана. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 27 декабря.

О чем говорят приметы на 9 января

По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

вороны сидят на верхушках деревьев - холода затянутся надолго, гуляют по снегу - к потеплению;

птицы вдруг исчезли - пойдет снег;

туман в этот день - скоро жди оттепель.

В народном календаре 9 января - праздник Евстратия. Считается, что если в этот день мороз, то год будет урожайным.

Что нельзя делать 9 января

В праздник есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и ссориться друг с другом;

обижать близких, соседей;

сквернословить и сплетничать.

В этот день категорически запрещено бездельничать - наказанием может стать безденежье. По народным приметам в этот день также не следует пришивать пуговицы - считается, что таким образом можно "пришить" старые проблемы.

Что можно делать 9 января

У святых в этот день просят защиты от жизненных невзгод, скорого выздоровления и исцеления от болезней, а также молятся за тех, кто оказался в плену.

В этот день полагается сделать уборку в доме, заняться стиркой и другими хозяйственными делами. По народной традиции после череды праздников также нужно сходить в баню - "смыть Святки". Считается, что после этого все хлопоты будут легко даваться.

9 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Захар, Филипп, Антонина.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: