Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

30 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

30 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

30 сентября (13 октября по юлианскому календарю) - день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Точно неизвестно, откуда был родом святой. Есть данные, что он походил из Сирии, другие источники говорят - из Болгарии. Но как бы там ни было, в 988 году Константинопольский патриарх Николай II поручил ему отправиться в Корсунь, чтобы крестить равноапостольного князя Владимира. Оттуда вместе с князем Михаил отправился в Киев - крестить Киевскую Русь. В Киеве митрополит сначала крестил семью князя и бояр, а затем и всех, кто собрался на Днепре. Также святитель благословил князя Владимира на построение Десятинной церкви в Киеве.

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Митрополит Михаил помогал князю в распространении веры, обходил земли с проповедями, крестил, основывал храмы. Именно по инициативе святителя построили Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, а также основали Киево-Межигорский монастырь. Проповедовал святитель также в Ростове и Новгороде - именно Киевский митрополит основал в Ростове первую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Умер святитель Михаил, первый митрополит Киевский, предположительно в 991 году и был похоронен в Десятинной церкви в Киеве, затем его мощи перенесли в Ближние пещеры Киево-Печерского монастыря, а 30 сентября 1730 года - в Успенский храм Киево-Печерской лавры, поэтому и вспоминают святого в этот день.

Церковный праздник 30 сентября по старому стилю - день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святых мучениц. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 17 сентября.

Приметы на 30 сентября

Приметы дня говорят о том, какими будут погода и зима:

журавли в этот день улетают - жди снега на Покрову;

утро пасмурное - дни будут теплые;

сухая погода - зима будет нескоро;

дождь пошел - зима будет снежной.

В народном календаре 30 сентября - праздник Михаил Соломенный, Михайлов день. Традиционно в этот день в старину вытряхивали из матрасов и подушек старую солому и набивали их свежей, а старую сжигали. Считалось, что такой обряд хранит от болезней и недоброго глаза. Но этому есть и рациональное объяснение: за год в старой соломе могли завестись насекомые и бактерии, поэтому ее нужно было менять.

Что нельзя делать 30 сентября

Что сегодня нельзя делать:

ссориться и ругаться;

ходить в грязной одежде и спать в несвежей постели - к болезням;

пускать в дом чужих людей - можно потерять благополучие в доме;

делать ремонт - дела не заладятся.

Не советуют в этот день принимать подарки - можно ненароком вместе с ними получить неприятности.

Что можно делать 30 сентября

Святого Михаила просят о покровительстве Киева, а также об утешении в скорби и печали, можно также помолиться о мире и исцелении от недугов.

В этот день нужно надеть чистую одежду и вечером перед сном обязательно сменить постельное белье - тогда в доме будут мир и покой. Также принято купать детей - чтобы они не болели зимой. Также в старину порог дома окропляли святой водой, чтобы защитить его от злых духов и болезней.

30 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Михаил, Григорий, Вячеслав, Матвей, Александр, Леонид, Алексей, Петр, Василий, Александра.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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