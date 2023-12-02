Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

3 декабря по новому церковному календарю вспоминают святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. В народном календаре - Ивана Молчальника.О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 3 декабря по старому стилю - в материале.

3 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 декабря (16 декабря по старому стилю) - день памяти святого Иоанна Молчальника.

Иоанн жил в V веке в городе Никополе Армянском. Он с детства изучал Священное Писание и, когда после смерти родителей получил в наследство землю, то построил там церковь во Имя Пресвятой Богородицы. Вместе с десятью иноками Иоанн и жил при храме в течение 10 лет. Когда юноше было 28, жители соседнего города Колонии попросили сделать Иоанна своим епископом – так он был рукоположен в сан и в течение 10 лет управлял церковью.

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Позже правителем Армении стал Пазиник - он был родственником Иоанну, но, тем не менее, стал вмешиваться в дела церкви. Епископ, не желая вступать в распри, тайно покинул страну и уехал в Иерусалим. Там он поселился в монастыре преподобного Саввы Освященного, как простой послушник. Иоанн много трудился, брался за самый тяжелый труд. Видя его усердие, Савва решил рукоположить Иоанна в пресвитеры. Тогда епископу пришлось рассказать патриарху Иерусалимскому Илии свою тайну. Патриарх благословил Иоанна на подвиг молчания, и тот отправился жить в пустыню. По преданию, там святого защищал лев от сарацин. Позже игумен Савва уговорил Иоанна вернуться в монастырь, и все узнали о том, что он - епископ.

Иоанн Молчальник провел в Лавре преподобного Саввы Освященного 66 лет. По молитве святого свершались многие чудеса - он умел читать мысли, исцелял больных и бесноватых, спасал от гибели тех, кто призывал его имя, а из семени смоковницы, которое святитель бросил в сухую почву, выросло прекрасное дерево и принесло плоды. Умер преподобный Иоанн Молчальник в возрасте 104 лет.

Праздник 3 декабря по старому стилю - день памяти архиепископа Константинопольского Прокла, преподобного Григория Декаполита. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 20 ноября.

О чем говорят приметы на 3 декабря

Приметы дня говорят о погоде, которая будет в ближайшее время и летом:

снегопад с утра - днем будет ясно и солнечно;

если в этот день запоет снегирь, а сорока спрячется под крышу - скоро начнется вьюга;

целый день идет снег - к заморозкам, а если выглянет солнце - к потеплению.

В народном календаре 3 декабря - праздник Ивана Молчальника. Считается, что какая погода в этот день - такая же будет 3 июня.

Что нельзя делать 3 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться, особенно с близкими - ссоры будут продолжаться весь год;

давать обещания;

отказывать в помощи и милостыне.

Один из запретов этого дня - нельзя много говорить, даже молиться лучше не вслух, а "про себя".

Что можно делать 3 декабря

У святого Иоанна просят о выздоровлении для себя и близких. В этот день нужно как можно меньше говорить - считается, кто весь день промолчит, тот в следующем году избавится от неудач. Если же не говорить не получается, то нужно взвешивать каждое слово.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

3 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Фёдор, Кирилл.

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