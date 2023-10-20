Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

21 октября по новому церковному календарю вспоминают Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

21 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

21 октября (3 ноября по юлианскому календарю) - день памяти Илариона Великого и перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского.

Иларион Великий жил в Палестине, в III-IV веках. Когда он был юным, то отправился на учебу в Александрию. У святого Антония Великого юноша учился слову Божьему и вернулся домой уже христианином: раздал родственникам и нуждающимся свое имущество, а сам ушел жить в пустыню возле города Маиума. Там он работал, молился и постился, но однажды на него напали разбойники. Удивительно, но Иларион прочел им проповедь и смог убедить их отказаться от их преступной жизни - разбойники приняли крещение. Благодаря этому святой и прославился, к нему потянулись люди - он исцелял их от недугов и избавлял от нечисти. После чего отправился в Египет на могилу святого Антония Великого. Умер святой Иларион на острове Кипр, при чем сам предсказал свою смерть, там же и похоронен.

Видео дня

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Иларион Меглинский родился в XII веке, в Болгарии, в христианской семье. Когда юноша стал совершеннолетним, то решил уйти в монастырь. Там он вел строгую и добродетельную жизнь, и вскоре был избран настоятелем этого монастыря. Святителя Илариона любили и уважали, шли к нему за советом.

Позже Илариона рукоположили в сан епископа Меглинского. Всю свою жизнь он противостоял ереси - после его проповедей многие еретики вернулись в христианство.

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Также 21 октября по новому церковному календарю - Дмитриевская родительская суббота, один из особых поминальных дней в году.

Праздник 21 октября по старому стилю - день памяти Пелагии Антиохийской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 8 октября.

Приметы на 21 октября

Приметы дня говорят о том, как скоро похолодает:

листья с березы еще не опали - снег выпадет поздно;

облака низко плывут - будет мороз;

в лесу много грибов - похолодает нескоро.

В народном календаре 21 октября - праздник Иларионов день. В это время часто дорогу заметало первой снежной порошей, которая таяла и развозила грязь, поэтому в дальний путь не советовали отправляться.

Что нельзя делать 21 октября

Что сегодня нельзя делать:

ругаться и конфликтовать;

лениться и бездельничать;

поднимать с земли что-либо - можно навлечь на себя порчу;

делиться планами - не сбудутся;

пускать в дом посторонних - не к добру.

Большим грехом в этот день считается отказать в помощи нуждающимся. Важно не ждать, пока попросят, а самому проявить инициативу и помочь по силам: продуктами, вещами, деньгами. За это добро воздастся во стократ.

Что можно делать 21 октября

Святому Илариону Великому молятся об исцелении души и физических болезней, обращаются в различных жизненных обстоятельствах.

Погода в этот день может быть "нелетной", то лучше посвятить свое время делам по дому. Женщинам можно заняться рукоделием - в старину на Илариона традиционно садились за шитье, вышивку или вязание, старшее поколение учило молодежь.

21 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Илларион, Сергей, Василий, Пелагея, Алексей, Анатолий, Захар, Яков, Николай.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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