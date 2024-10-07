Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 8 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

8 октября по новому церковному календарю вспоминают Пелагию Антиохийскую. В народе день прозвали Палашки. О традициях и приметах 8 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

8 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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8 октября по новому церковному календарю (21 октября по старому) - день памяти Пелагии Антиохийской.

Пелагия жила в III веке, в Антиохии. Она была невероятно красива, работала танцовщицей и вела вольный образ жизни. За красоту ее прозвали Маргарита, что в переводе значит "жемчужина".

Однажды в Сирию, на собор епископов, приехал епископ Нонн. Увидев богато разодетую и безумно красивую девушку, он был поражен не только ее внешностью, но и манерами, далекими от христианства. Епископ молился за Пелагею всю ночь, и на следующий день она пришла в церковь. Послушав проповедь епископа, девушка решила креститься. После этого она раздала свое богатство нищим, а сама ушла в мужской монастырь на Елеонской горе и постриглась в монахи под видом юноши.

Там святая Пелагея провела всю жизнь до самой смерти. Мощи святой находятся в Иерусалиме, в Елеонской пещере.

Церковный праздник 8 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобной Евфросинии Александрийской.

О чем говорят приметы на 8 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в ближайшее время и зима:

хорошая погода сегодня - такая будет еще стоять три недели;

северный ветер - к холодной зиме, южный - к теплой, западный - к снежной;

с деревьев еще не опали листья - зима придет нескоро.

В народном календаре 8 октября - праздник Палашка, Ознобицы, Починки. В этот день принято осматривать, чистить и чинить зимнюю одежду - важно не оставлять дырки в карманах, иначе из дома уйдут деньги.

Что нельзя делать 8 октября

Церковь в этот день, как и в любой другой, не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе 8 октября запрещено лениться и бездельничать, а также не советуют рубить старые деревья - по поверьям, после этого весь год будешь страдать от боли в костях.

Что можно делать 8 октября

Святой Пелагее молятся о спасении души тех, кто ведет неправедный образ жизни, просят наставить на путь истинный пьяниц и наркоманов. Помогает также святая в тяжелых болезнях и принятии решения в сложной ситуации.

В этот день достают из шкафов зимние вещи, а летние прячут до следующего года. Всю консервацию, соленья, заготовки заносят в кладовки и погреба.

8 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Таисия, Татьяна, Петр, Виктор, Николай, Владимир, Иван, Дмитрий, Павел, Василий.

По старому стилю именины празднуют Сергей, Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Ефросинья.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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