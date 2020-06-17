Нежный и воздушный бисквитный торт: как приготовить десерт с заварным кремом

Такой десерт получается вкусным и аппетитным. Готовится он несложно и прекрасно подойдет для домашнего чаепития.

Бисквитный торт – легкий и необыкновенно воздушный десерт. А заварной крем придает этой вкусной выпечке невероятную нежность и аромат.

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Есть много разных рецептов бисквита и заварного крема, но, независимо от выбора способа приготовления, такой десерт – это всегда невероятный успех!

Бисквитным тортом можно побаловать своих домочадцев, а также он будет очень кстати для праздника. Этот десерт можно украсить фруктами, ягодами, посыпать кокосовой стружкой или тертым шоколадом, сделав его еще более аппетитным и привлекательным.

Шоколадно-банановый торт с заварным кремом

Для бисквита

Мука - 2 ст.

Яйца - 2 шт.

Масло сливочное - 150 г

Бананы - 2 шт.

Сметана - 3 ст. л.

Сахар - 200 г

Сода – 0,25 ч. л.

Ванилин - 1 г

Черный шоколад - 100 г

Для крема

Яйца - 2 шт.

Сахар - 1 стакан

Ванилин - 1 г

Мука пшеничная - 100 г

Молоко - 500 мл

Сливочное масло - 50 г

Для шоколадной глазури

Черный шоколад - 100 г

Сливки 10-15% - 80 мл

Для прослойки

Бананы - 3-4 шт.

С помощью комбайна взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванилином. По одному добавить яйца, продолжая взбивать. Выложить массу в миску, добавить сметану.

В чашу поломать кусочки банана и взбить до состояния пюре.

Просеять муку с содой, добавить половину смеси в миску и размешать. Затем добавить банановое пюре, высыпать остальную муку и перемешать.

Натереть на терке шоколад. Добавить его в тесто.

Застелить пергаментом разъемную форму и выложить тесто. Разогреть духовку до 200°С и выпекать бисквит 30-35 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Остывший бисквит разрезать на 3 коржа.

Крем для шоколадно-бананового торта. В сотейнике взбить венчиком яйца вместе с сахаром, добавить муку и ванилин. Массу хорошо размешать, поставить на огонь и струйкой вливать теплое, но не горячее молоко, постоянно помешивая. Варить крем, пока он хорошо не загустеет. В горячий крем добавить сливочное масло и снова тщательно перемешать.

На тарелку выложить один корж, смазать его заварным кремом. Нарезать кружочками бананы и выложить их на крем, сверху еще раз смазать кремом и накрыть следующим коржом. Повторить то же со вторым коржом. Уложить наверх третий корж, бока хорошо смазать заварным кремом.

Готовим шоколадную глазурь. В ковшик влить сливки, нагреть его и выложить кусочки шоколада. Через минуту размешать шоколад в сливках до получения глянцевой массы.

Смазать верх и бока бананового торта шоколадной глазурью и оставить десерт для пропитки на несколько часов.

Фруктовый торт с масляно-заварным кремом

Для бисквита

Яйца куриные - 5 шт.

Соль - щепотка

Сахар - 130 г

Мука - 170 г

Крахмал - 40 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Сок или нектар (фруктовый) - 80 мл

Для крема

Яйца куриные - 3 шт.

Сок или нектар (фруктовый) - 300 мл

Сахар - 100-150 г

Мука или крахмал - 1 ст. л.

Масло сливочное - 300 г

Для украшения

Шоколад - 80 г

Масло сливочное - 40 г

Безе (по желанию)

В посуду просеять муку, крахмал и разрыхлитель. Перемешать.

В другой посудине к яйцам добавить щепотку соли и начать взбивать миксером сначала на маленьких оборотах, потом постепенно их увеличивать. Когда образуется пенистая масса, постепенно ввести сахар. Взбивать, пока масса не станет гладкой и кремовой. Когда яйца хорошо взбиты, добавить сок. Снова взбивать 1-2 минуты.

В яичную массу постепенно в два-три приема вводить мучную смесь и аккуратно вмешивать ее лопаткой. Вылить тесто в разъемную форму диаметром 21-24 см. Дно формы застелить бумагой для выпечки, бока смазывать не нужно. Форму с тестом немного прокручиваем, чтобы середина бисквита была равной.

Выпекаем при 170-180°С примерно 40 минут. Первые 30 минут дверцу духовки ни в коем случае нельзя открывать. Готовый бисквит оставить в форме до полного охлаждения. Затем пройтись ножом между бисквитом и боками формы, вытащить и дать ему отлежаться хотя бы 4 часа.

Готовим заварную фруктовую основу для крема. К яйцам добавить сахар и муку и хорошо перемешать. Сок довести до кипения и тонкой струйкой влить в яичную смесь.

Перемешать, вернуть снова в сотейник, поставить на маленький огонь и, непрерывно помешивая, довести до загустения. Заварной крем должен получиться по консистенции как сгущенное молоко. Дать ему остыть до комнатной температуры.

Размягченное сливочное масло комнатной температуры взбить миксером. Масло должно слегка побелеть и немного увеличиться в объеме. По одной ложке добавлять заварной крем. Хорошо перемешивать миксером после каждой добавленной порции крема.

Бисквит разрезать на два или три коржа. При желании его можно сделать мокрым, пропитав коржи соком с сахаром (на 100 грамм сока - примерно 25 граммов сахара).

Коржи прослаиваются кремом. Бока и верх торта также смазать кремом. Положить торт в холодильник на 1 час, чтобы крем остыл. Затем верх и бока окончательно выровнять.

Украсить фруктовый торт на свой вкус. Верхние края торта можно полить растопленным шоколадом (плитку шоколада растопить со сливочным маслом, охладить до 25-28°С) и украсить безе.

Бисквитный торт с заварным сметанным кремом

Для бисквита

Мука - 90 г

Сахар тростниковый - 90 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Для крема

Сметана (20%) - 300 г

Масло сливочное - 200 г

Сахар тростниковый - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука - 15 г

Яйца взбить с сахаром на самых мощных оборотах миксера до белого. Масса должна увеличиться в объеме в 4-5 раз. В несколько приемов всыпать просеянную муку. Каждый раз помешивать тесто лопаткой движениями снизу вверх аккуратно, но тщательно. Тесто должно получиться очень легкое и воздушное (чтобы свободно стекало с лопатки).

Дно разъемной формы (диаметр 18 см) простелить пергаментом и выложить в форму тесто. Ножом провести несколько линий от центра формы к бокам. Выпекать бисквит в заранее разогретой до 180°С духовке примерно 30-35 минут.

Готовим крем. Взбить яйцо и сахар до однородности. Добавить муку и взбить. Влить сметану и тщательно перемешать.

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Поместить емкость со сметанно-сахарной массой на водяную баню и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Затем 50 граммов масла сразу вмешать в горячую смесь. Остудить крем до комнатной температуры.

Оставшееся мягкое масло (150 грамм) взбить до пышности. Продолжая взбивать, частями добавить остывшую сахарно-сметанну массу. Крем лучше поставить на часок в холодильник.

Готовый бисквит немного остудить в форме, затем аккуратно провести тонким ножом по бокам формы, вынуть его и полностью остудить его.

Разрезать бисквит вдоль на 2-3 части. Для любителей сочных, чуть влажных тортов, каждый корж можно пропитать сиропом или джемом. Хорошенько промазать каждый корж кремом. Собрать торт, обмазать его верхушку и бока кремом. Украсить торт по собственному желанию.

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