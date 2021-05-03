Близнецам в этом месяце финансовая удача не светит, а вот Тельцам опасаться нечего.

Астрологи составили финансовый гороскоп на май и рассказали, чем будет примечателен этот месяц, как можно будет заработать больше денег и как сохранить свой капитал в это время.

Об этом сообщает slovofraza.

Овен

Майский ретроградный Плутон будет крайне опасен. Он может заставить Овнов потерять веру в себя, а неуверенность может привести к негативному результату в ходе финансовых переговоров, собеседований. Деньги любят Овнов, но у них возникнет опасность потерять самих себя. Астрологи настоятельно советуют не демонстрировать окружающим свое самодовольство. Это приведет к большим проблемам и поможет лишь найти новых врагов и недоброжелателей.

Телец

Тельцам в мае улыбнется финансовая удача, но для того, чтобы рассмотреть новые возможности, придется проявить больше внимательности. Также астрологи советуют заботиться о счастливой жизни при помощи не только материальной составляющей, но и духовной. Совершать покупки лучше в середине месяца. Это будет самое спокойное время.

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Близнецы

Текущее положение Плутона и некоторых других планет оставляет желать лучшего. Также в конце месяца будет затмение Луны. Все это говорит о том, что Близнецам финансовой удачи не светит, да и в целом фортуна будет достаточно редко посещать этих людей. В трудных ситуациях нельзя пускать все на самотек или действовать по наитию. Интуиция в конце весны может обмануть Близнецов, доставив им целую кучу новых проблем.

Рак

Именно этим следует заняться Ракам, чтобы зарабатывать больше денег и обрести финансовое счастье. Для этого необходимо как можно больше общаться с позитивными и успешными людьми, перенимая какие-то их важные качества, умения, навыки. Ракам стоит поучиться чему-то полезному и в целом заняться получением новых знаний. В конце месяца звезды сделают их более импульсивными. Нужно будет научиться держать себя в руках, особенно на работе.

Лев

Деньги будут идти в руки Львам, но для того, чтобы финансовая удача их не покинула, им стоит побороть такой порок, как эгоизм. Шестое чувство направит Львов по верному пути в любой сфере жизни. Во всем, что касается денег, им стоит полагаться на личный опыт. А в сложных ситуациях астрологи советуют уповать на внутренний голос. Не исключено, что Львы столкнутся с мощной оппозицией на новом месте работы или при попытке заключить важную финансовую сделку.

Дева

У Дев ожидается напряженный и довольно сложный месяц, когда звезды будут в полном диссонансе с планетами. Это неминуемо отразится на финансовой сфере. Советы астрологов на каждый день помогут остаться на плаву. Май — время освобождения от страхов и неуверенности. Сейчас просто нельзя позволять себе бояться чего-то или кого-то. Финансовая удача следует за теми, кто оптимистичен и готов к любым поворотам судьбы. Плутон в первой половине мая может спровоцировать появление у Дев внутренних противоречий, что усугубит положение.

Весы

Денежная удача в мае будет то приходить к Весам, то уходить от них. Это наложит свой отпечаток на успехи в работе и бизнесе. Самое главное сейчас — не тратить крупные суммы денег и сфокусироваться на самых важных проектах и задачах. Они помогут в совершении покупок, в поиске новой работы. В мае можно будет отправляться в дальние поездки и браться за то, что ранее казалось очень непростым и непонятным. Но для этого понадобится толика смелости.

Скорпион

Скорпион относится к Знакам Зодиака, которые не прощают обиды. В конце весны астрологи настоятельно рекомендуют этим людям измениться. Нужно научиться прощать людей, особенно если эти люди задействованы в работе и в финансовых делах Скорпионов. Нужно как можно больше заниматься коллективной работой, быть учтивыми с клиентами и начальством. Это основа успеха в мае, потому что от окружающих людей будет исходить вдохновение и удача. Кто-то из знакомых людей может подать Скорпионам отличную идею.

Стрелец

Стрельцам удастся укрепить свое материальное положение, найти новую работу, совершить выгодные покупки, о которых они давно мечтали. Также в мае им будет легче менять курс, браться за новые дела. Нужно следовать им, чтобы развиваться и создавать наилучшие условия для работы, бизнеса, творчества. Не исключено, что в мае Стрельцы найдут новый источник дохода, который впоследствии станет основным.

Козерог

В начале мая у Козерогов закроется денежный канал. Астрологи настоятельно рекомендуют этим людям вспомнить о необходимости своевременного отдыха. Звезды сделают Козерогов более харизматичными в середине месяца. Это будет идеальное время для продаж, поисков новой работы, переговоров, решения юридических проблем. Сейчас нельзя распылять энергию впустую. Звезды хотят, чтобы Козероги занимались самыми важными делами. Это принесет им прибыль.

Водолей

У Водолеев в мае две сферы станут основными — духовная и финансовая. На первый взгляд они мало чем связаны, но эта связь куда крепче и важнее, чем кажется. Нужно прислушиваться к своему сердцу, когда дело дойдет до поисков нового источника доходов или вдохновения. Также в мае Водолеи смогут увидеть последствия недавно принятых финансовых и деловых решений. Словом, это очень важный, хоть и нелегкий месяц.

Рыбы

Рыбам в мае ни в коем случае нельзя поддаваться сомнениям и страхам. Это касается не только финансовых страхов, но и любых других. Отрицательные мысли оставят глубокий след на финансовом успехе Рыб. Опасность заключается в том, что это будет не очень очевидно. Астрологи советуют больше работать и меньше лениться. Результат не заставит себя ждать. Во второй и третьей декаде мая можно смело строить планы на будущее.

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Автор: Иван Бойко