9 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

9 июля – 190-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 175 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 9 июля 2020

В этот день мир отмечает День веры в единорогов.

В Азербайджане – День сотрудников органов дипломатической службы, в Аргентине – День независимости, в Казахстане – День работников водного хозяйства, в Марокко – День Хасана II, в Панаме – День жертв, в Южном Судане – День независимости, в США – День сахарного печенья, в Мексике – День деревьев, в Австралии – День Конституции.

Памятные даты 9 июля, годовщины и события

В 1868 году вступила в силу 14-я поправка к Конституции Америки - одна из самых важных для страны. Она гласит, что все лица, рожденные в США или получившие гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов. В 1870 году в Конституцию была внесена 15-я поправка - право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на Конституционном Конвенте в Филадельфии и затем ратифицирована всеми 13, существовавшими на то время, штатами. Тогда она состояла из семи статей. На сегодняшний день в нее были внесены всего лишь 27 поправок. Этот пример достоин подражания. Конституция Украины, принятая в 1996 году, менялась несколько раз. Все изменения каждый раз связаны с приходом новой власти.

Читайте такжеВладимирская икона Божией Матери: история, от чего защищает и что нельзя делать в этот праздник9 июля принято считать днем рождения именитого Уимблдонского турнира. Легенда такова: в 1868 году на арендованной земле в Ворпл-Роад на окраине Лондона был создан «Всеанглийский крокет-клуб». Игра в крокет тогда была очень популярной. В 1872 году один из любителей крокета, чтобы записать свою дочку в пожизненные члены клуба, подарил ему конный каток для выравнивания грунта на игровых площадках. Кстати, крокетчики еще любили поиграть в лаун-теннис. Ради этой забавы в 1875 году клуб открыл первый теннисный корт. Мода на игру набирала обороты. И надо же - сломалась «газонокосилка», игры приходилось откладывать из-за быстрого зарастания корта. Новая «машинка» стоила 10 фунтов – заоблачная сумма для клуба на то время. И тогда пришла идея - провести чемпионат, чтобы подсобрать деньжат. Плата за участие была установлена в размере одной гинеи, а входная плата для зрителей — в размере одного шилинга (гинея - золотая монета, которая была впервые отчеканена в 1663 году, ценилась чуть дороже, чем фунт и шилинг). Победителем стал Спенсор Гор, который после финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». В кассе клуба, после вручения призов, осталось 17 гиней, которых с лихвой хватило на новую «газонокосилку». А на сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира с призовым фондом в миллионы фунтов.

9 июля 1961 года в канадском Виннипеге был открыт памятник Великому Кобзарю Тарасу Шевченко.

В 2002 году в этот день была разоблачена беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 июля чтит память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе день назвали Земляничником - к этому времени поспевала земляника и люди отправлялись на ее сбор. Другие названия праздника: «День Давида», «Медосбор», «Ягодница». Считается, что полезны не только ягоды, но и листья земляники. Если вам нужно 9 июля занять деньги, положите в карман землянику и отправляйтесь просить средства - ответ будет положительным.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя топтать или выбрасывать землянику. Можно навлечь беду.

Приметы на 9 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- идет дождь - такая погода установится до осени;

- ясно и тепло - до конца лета небо будет безоблачным;

- день жаркий - в течение сорока дней продержится палящая засуха, прохлада придет лишь в сентябре;

- рассада хорошо впитывает влагу – ближайшие дни будут сухими;

- ягод земляники много - зима будет холодной.

9 июля именины

Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана.

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