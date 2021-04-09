9 апреля - 99-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 266 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 9 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения «веселящего газа», Всемирный фестиваль овсянки, День финского языка, Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции, Всемирный день конкани.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздникаВ Грузии - День национального единства, в США - День Аппоматтоксской кампании, День бывших узников войны, День прозвища, День дайв-баров, День единорога, День тишины, День китайского миндального печенья, День бережного хранения антиквариата, День джин-тоника, День Уинстона Черчилля, на Филиппинах - День доблести, в Дании - Годовщина оккупации, в Таиланде - День Королевских военно-воздушных сил, в Боливии - День Конституции, в Англии - День уха Дженкинса, в Тунисе - День памяти мучеников, в Канаде - День битвы на хребте Вими.

Памятные даты 9 апреля, годовщины и события

В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

В 1682 году французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил дельту реки Миссисипи владением короля Франции Людовика XIV, в честь которого и названа Луизиана.

В 1747 году в Лондоне по обвинению в государственной измене был казнен Саймон Фрейзер, 11-й лорд Ловат. Он стал последним человеком в Англии, приговоренным судом к обезглавливанию.

В 1799 году английский химик Гемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства оксид азота. Он выяснил, что вдыхание этого бесцветного газа вызывает у человека состояние, близкое к опьянению. Именно поэтому он получил название «веселящий газ».

В 1866 году в США заработал закон о гражданских правах, который предоставил всем жителям страны равные права (исключая индейцев, живущих в резервациях или на незаселенных территориях).

В 1963 году Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

В 1966 году Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков. В него включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов. Первый Индекс был издан в 1559 году по инициативе Папы Римского Павла IV. По мнению историков и исследователей, это было неслучайно. Дело в том, что до своего избрания на этот высокий пост Павел IV был Верховным инквизитором. Последнее переиздание Индекса произошло в 1948 году и состояло из 4 тысяч наименований различных произведений. Среди полностью запрещенных авторов были Джордано Бруно, Спиноза, Оноре де Бальзак, Жорж Санд, Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя. За все эти годы в свет вышло 32 издания Индекса. Примечательно, что 12 из них были выпущены уже в 20 веке.

В 1970 году Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.

В 1989 году американец Дуглас Энгельбарт был удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 тысяч долларов) за изобретение компьютерной мыши. Оно было сделано в 1968 году.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеПравославная церковь 9 апреля чтит память мученицы Матроны. У праздника несколько названий: «Матрона», «Полурепица», «Настовица». Два последних день получил за то, что появлялся наст – твердая корка на снегу после оттепели.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя выяснять отношения - кто сегодня поссорится, тот никогда не помирится.

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Автор: Нана Черная