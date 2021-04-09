Какой праздник 9 апреля 2021
В этот день в мире отмечаются День рождения «веселящего газа», Всемирный фестиваль овсянки, День финского языка, Международный день автономной сенсорной меридиональной реакции, Всемирный день конкани.
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздникаВ Грузии - День национального единства, в США - День Аппоматтоксской кампании, День бывших узников войны, День прозвища, День дайв-баров, День единорога, День тишины, День китайского миндального печенья, День бережного хранения антиквариата, День джин-тоника, День Уинстона Черчилля, на Филиппинах - День доблести, в Дании - Годовщина оккупации, в Таиланде - День Королевских военно-воздушных сил, в Боливии - День Конституции, в Англии - День уха Дженкинса, в Тунисе - День памяти мучеников, в Канаде - День битвы на хребте Вими.
Памятные даты 9 апреля, годовщины и события
В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
В 1682 году французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил дельту реки Миссисипи владением короля Франции Людовика XIV, в честь которого и названа Луизиана.
В 1747 году в Лондоне по обвинению в государственной измене был казнен Саймон Фрейзер, 11-й лорд Ловат. Он стал последним человеком в Англии, приговоренным судом к обезглавливанию.
В 1799 году английский химик Гемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства оксид азота. Он выяснил, что вдыхание этого бесцветного газа вызывает у человека состояние, близкое к опьянению. Именно поэтому он получил название «веселящий газ».
В 1866 году в США заработал закон о гражданских правах, который предоставил всем жителям страны равные права (исключая индейцев, живущих в резервациях или на незаселенных территориях).
В 1963 году Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.
В 1966 году Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков. В него включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов. Первый Индекс был издан в 1559 году по инициативе Папы Римского Павла IV. По мнению историков и исследователей, это было неслучайно. Дело в том, что до своего избрания на этот высокий пост Павел IV был Верховным инквизитором. Последнее переиздание Индекса произошло в 1948 году и состояло из 4 тысяч наименований различных произведений. Среди полностью запрещенных авторов были Джордано Бруно, Спиноза, Оноре де Бальзак, Жорж Санд, Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя. За все эти годы в свет вышло 32 издания Индекса. Примечательно, что 12 из них были выпущены уже в 20 веке.
В 1970 году Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.
В 1989 году американец Дуглас Энгельбарт был удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 тысяч долларов) за изобретение компьютерной мыши. Оно было сделано в 1968 году.
Какой сегодня церковный праздник
Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеПравославная церковь 9 апреля чтит память мученицы Матроны. У праздника несколько названий: «Матрона», «Полурепица», «Настовица». Два последних день получил за то, что появлялся наст – твердая корка на снегу после оттепели.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя выяснять отношения - кто сегодня поссорится, тот никогда не помирится.
Вас также может заинтересовать:
- Майские праздники 2021: как будут отдыхать украинцы в третий месяц весны
- Праздники в апреле: какие события и знаменательные даты будем отмечать в этом месяце
- Когда Вербное воскресенье 2021: дата праздника и откуда происходит его название
- Лазарева суббота 2021: что за праздник, какого числа отмечают, традиции и поверья
- Пасха 2021: какого числа, история, значение и традиции празднования
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram