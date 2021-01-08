8 января – 8-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 357 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 декабря Юлианского календаря.

Какой праздник 8 января 2021

В этот день в мире отмечаются День распространения микробов радости, День умасливания гремлинов, День узора из ромбов, День компьютерного набора и День вращения Земли.

В США - День ванны с пеной, День войны с бедностью, День английской ириски, в Греции - Фестиваль женщин, в Армении - День донора костного мозга, в Тувалу - День Тефолаха.

Памятные даты 8 января, годовщины и события

Читайте такжеРелигиозные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года8 января 1851 года французский физик Жан Бернар Леон Фуко, благодаря сконструированному им аппарату, получил доказательство, что Земля вертится. Прибор представлял собой пятикилограммовый шар из латуни, подвешенный к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра. Качнув шар, Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, Фуко сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли. В два часа ночи 8 января Фуко сделал запись своего наблюдения в рабочем журнале. А позднее, 3 февраля этого же года, Фуко пригласил академиков в Парижскую обсерваторию для наблюдения за вращением Земли и продемонстрировал свой прибор, названный впоследствии маятником Фуко. Маятник в парижском Пантеоне представлял собой металлический шар массой 28 кг с закрепленным на нем острием на стальной проволоке длиной 67 м. Крепление маятника позволяло ему свободно колебаться во всех направлениях. Под точкой крепления было сделано шестиметровое круговое ограждение, по краю которого была насыпана песчаная дорожка, чтобы маятник в своем движении мог при ее пересечении прочерчивать на песке отметки. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали веревкой, после чего веревку пережгли. Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунды, при каждом колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло 3 мм, за час плоскость колебаний маятника повернулась более чем на 11 градусов по часовой стрелке. Эксперимент вошел в историю науки, наглядно подтвердив гипотезу о вращении Земли.

8 января 1957 года Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. Фишер – один из самых ярких шахматистов 20 века. Его шахматный талант проявился рано. В 13 лет он завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а 8 января 1957 года стал самым молодым чемпионом США. Через год он стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером. Он постоянно был в центре внимания, причем не только благодаря феноменальным успехам, но и из-за своих сенсационных заявлений. «В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп – он неплохо играл в шахматы», – заявлял подросток. Фишер выиграл чемпионат мира по шахматам в 1972 году, обыграв Бориса Спасского (СССР) в матче в Рейкьявике (Исландия), после чего перестал выступать в официальных шахматных соревнованиях. В 1975 году Фишер выдвинул условия проведения матча на первенство мира, которые были сочтены ФИДЕ неприемлемыми. Попытки договориться с ним оказались безуспешными, и Фишер был лишен ФИДЕ звания чемпиона, а новым чемпионом мира стал советский гроссмейстер Анатолий Карпов, выигравший отборочный цикл претендентов. После утраты титула чемпиона мира Фишер стал затворником. В 1992 году он выиграл неофициальный матч-реванш у Спасского в Югославии, что привело к конфликту с правительством США и выдаче приказа на его арест. Фишер переехал в Европу, затем в Южную Азию, в 2004 году был арестован в Японии и в течение нескольких месяцев содержался под стражей. В 2005 году получил исландский паспорт и гражданство в соответствии с особым актом Альтинга, разрешающим ему жить в Исландии, где и прожил до самой смерти в 2008 году. Фишер внес немало долгосрочных вкладов в шахматы. В 1990-х годах он запатентовал модифицированную шахматную хронометражную систему, которая увеличивает время после каждого хода, а теперь является стандартной практикой в лучших турнирах и матчах. Он также изобрел Фишрандом, новый вариант шахмат, известный сегодня как шахматы-960.

В 1959 году в этот день Шарль де Голль стал президентом Французской Республики.

В 2004 году был спущен на воду морской лайнер «Queen Mary 2», на тот момент - самое большое пассажирское судно в мире.

Какой сегодня церковный праздник

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Православная церковь восхваляет Богоматерь, которая родила Спасителя. В этот день также было принято чествовать повивальных бабок.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя покупать веревки – к беде. Еще нельзя заниматься физическим трудом – ребенок может родиться с физическими недостатками. Нельзя варить или пить кисель - к покойнику.

Приметы на 8 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- вьюга и сильный мороз - к ненастному лету;

- день солнечный – год будет урожайным;

- сороки сильно галдят – будут заморозки.

8 января именины

Именины у Николая, Евфимия, Александра, Константина, Дмитрия, Василия, Давида, Марии, Иосифа, Михаила и Леонида.

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Автор: Нана Черная