8 марта - 67-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 298 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 23 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 8 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Международный женский день, День весенних крыльев, Международный день женского пивоварения, День Содружества наций.

В США - День штата Орегон, День корректорской правки, День «Будь противным», День дремоты, День арахиса, залитого шоколадом, День забавных фактов об именах, День «Заполните наши степлеры», в Таджикистане - День матери, в Лаосе Албании - День матери, в Австралии - День Канберры, в Малайзии - День султана, в Непале - Nari Dibas.

Памятные даты 8 марта, годовщины и события

Читайте такжеМасленица 2021: когда начинается, что означает и как принято праздноватьВ 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет.

В 1702 году Анна Стюарт стала королевой Англии, Шотландии и Ирландии.

В 1862 году был казнен через повешение американский капитан Натаниэль Гордон. Он был признан виновным в работорговле в соответствии с биллем, подписанным в 1807 году Томасом Джефферсоном, который запрещал торговлю людьми и ввоз новых рабов на территорию США. Гордон был первым и единственным человеком, повешенным за нарушение данного закона. В обвинении говорилось, что, несмотря на запрет ввоза рабов на территорию страны, Гордон продолжал набирать их в Африке и продавать в Америке. За день до смерти Гордон попытался отравиться стрихнином, но безуспешно. Протестовавшие против его казни в качестве главного аргумента приводили довод, что нельзя казнить человека за то, чем все остальные занимаются уже 40 лет. Президент Линкольн не внял доводам и оставил приговор в силе. Это было неслучайным решением: гражданская война в США поменяла отношение Линкольна к вопросу рабовладения. Он пришел к мысли, что Соединенные Штаты либо станут полностью свободными, либо полностью рабовладельческими. 30 декабря 1862 года президент подписал «Прокламацию об освобождении рабов», которая изменила характер Гражданской войны, превратив ее в войну за уничтожение рабства.

В 1887 году Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

В 1910 году в Англии Королевский аэроклуб выдал первое удостоверение пилота Чарльзу Муру-Брабазону, а во Франции, в этот же день, Элиз де Ларош стала первой женщиной, удостоившейся подобной чести. Англичанин потом стал лордом, а француженка - баронессой. Элиз де Ларош 8 марта 1910 года совершила экзаменационный полет, заслужив тем самым славу первой женщины-пилота. К тому же она получила лицензию на управление аэропланом. Увлеченная полетами на воздушных шарах, де Ларош познакомилась в Шалоне с авиатором Шарлем Вуазеном и 22 октября 1909 года самостоятельно поднялась в воздух на его аэроплане. Вуазен разрешил де Ларош только проехать на аэроплане по земле, но она ослушалась и пролетела несколько сот метров. 8 марта 1910 года по результатам соревнований в Гелиополисе Аэроклуб Франции выдал де Ларош удостоверение пилота № 36 - так она официально стала первой летчицей Франции. 8 июля 1910 года в Реймсе де Ларош пережила первую серьезную авиакатастрофу, восстановление потребовало два года. А осенью 1912 года произошла автокатастрофа, в которой она вновь разбилась, а Шарль Вуазен погиб. Но Элиз не оставила свое увлечение. Несколько лет де Ларош разъезжала с «летающим цирком» по Европе, летала в Каире и Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны, когда женщины были официально отстранены от полетов, служила водителем во французской армии. В июне 1919 года де Ларош поставила два «женских» мировых рекорда - на высоту и дальность полета. 18 июля 1919 года де Ларош и пилот двухместного самолета, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полетам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Ларош была пассажиркой. Памятник первой летчице в мире установлен в аэропорту Ле Бурже.

В 1924 году в Нью-Йорке была основана компания Pan American Airways.

В 1952 году врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестер и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга.

В 1983 году президент США Рональд Рейган на национальном съезде евангелистов назвал Советский Союз «империей зла». Прошло несколько дней, и он предложил программу «звездных войн».

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 марта чтит память Поликарпа Смирнского. В народе день называли «День Поликарпа», «Кислые девки». Еще 8 марта начинается Масленицы (начало масленичной недели). Масленица является языческим, переходным праздником, дата ее празднования меняется каждый год и напрямую зависит от Пасхи. Традиционно она отмечается целую неделю накануне Великого поста, в этом году - с 8 марта по 14 марта. Первый день масленичной недели называется «встреча». От того, как он пройдет, зависит каким будет весь год - удачным или нет. Богатство семьи зависит от количества блинов - чем больше их напечет хозяйка, тем больше достатка будет в доме в этом году.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня не рекомендуется тяжело физически работать, сэкономьте силы и старайтесь отдыхать за возможности. Чтобы привлечь удачу, на «встречу» Масленицы нельзя грустить и печалиться, весь день должен сопровождаться весельем и отличным настроением.

Приметы на 8 марта

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман - к ненастному лету;

- сороки улетают в лес – к теплу;

- соломинка, брошенная в снег, тонет в нем - скоро зима уйдет.

8 марта именины

Именины у Александра, Михаила, Сергея, Моисея, Алексея, Николая, Кузьмы и Ивана.

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Автор: Нана Черная