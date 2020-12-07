7 декабря – 341-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 24 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 7 декабря 2020

В этот день мир отмечает День любителей поспать и Международный день гражданской авиации.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеВ Украине - День местного самоуправления, в США - День памяти Перл-Харбор, День написания писем, День сахарной ваты, в Армении - День памяти жертв Спитакского землетрясения, в Гватемале - День сожжения дьявола, в Гане - День фермера, в Колумбии - День маленьких свечек, в Турции - Фестиваль вращающихся дервишей, в Таджикистане - День работников финансовых органов, в Индии - День флага вооруженных сил.

Памятные даты 7 декабря, годовщины и события

В 1678 году Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.

7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл новый оперный театр, по месту расположения он получил название «Ковент-Гарден». Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году здесь состоялась английская премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» под управлением композитора и дирижера Густава Малера. Сегодня это здание служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представления гастролирующие оперные и балетные труппы со всего мира. В 1990-х годах театр был закрыт на реконструкцию и открыл свои двери для зрителей в 1999 году. Здесь появилось новое фойе в Цветочном зале, где регулярно проводятся концерты. От прежнего театра в здании остался зрительный зал, оформленный пурпуром и золотом, с маленькими бра в абажурах, и часть фойе с лестницей и кафе-холлами. Все остальные помещения, включая большое «воздушное» фойе, громадные служебные помещения с просторными репетиционными студиями и два дополнительных небольших зала, были построены заново.

В 1972 году состоялся запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю по программе «Аполлон» посадку на Луну.

В 1982 году в Техасе (США) впервые была осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около одного миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибли более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч человек. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 декабря чтит память великомученицы Екатерины. Другие названия праздника: «Катеринин день», «Катерина Женодавица», «Первое катание на санях». В старину особо почитали святую Екатерину женщины, так как она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных. В этот день проводились различные гадания и посиделки с парнями.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не засиживаться допоздна в гостях. Нельзя устраивать шумные вечеринки. Также вся еда должна быть постной, избегайте мясных и молочных блюд, не пейте алкоголь. Также следует отказаться от физического труда, уборки, стирки, ремонта, рукоделия. Еще не рекомендуется разжигать костры и камины - жизнь может «задымиться».

Приметы на 7 декабря

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день ясный - зима будет холодной;

- тепло, туманно и слякотно - морозов не будет еще десять дней;

- снег упал на сухую землю - следующий год будет неурожайным;

- на небе много звезд – к скорому снегопаду.

7 декабря именины

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея и Марка.

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Автор: Нана Черная