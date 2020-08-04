4 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

4 августа - 216-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 149 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 4 августа 2020

В этот день мир отмечает День рождения шампанского, День одинокой работающей женщины, День спелеолога.

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Памятные даты 4 августа, годовщины и события

В 1668 году было презентовано шампанское. История такова: монах Пьер Периньон при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин. 4 августа 1668 года он презентовал братии чудесный напиток с серебристыми пузырьками. Это игристое вино и стало прародителем современного шампанского, а имя Периньон - маркой французского шампанского премиум-класса. Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но и предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день. Первооткрывателю излюбленного французами вина Пьеру Периньону был установлен памятник в городе Эперне (Шампань). Технология изготовления шампанского была опубликована только в 1718 году, а 1728 году началась торговля шампанским, через год была основана первая фирма-производитель «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань, при строгом соблюдении определенных правил.

В 1777 году в Лондоне состоялось первое в Европе театрализованное цирковое представление. Этот день считается Днем рождения цирка в современном его виде и понимании - с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления и т.д. Все началось с лошадей: в 1770 году, вернувшись с военной службы, отставной старший сержант, драгун Филип Астлей основал в Лондоне школу верховой езды, где ставились конные представления. Вскоре для этих спортивно-акробатических зрелищ было построено специальное здание, получившее название «Амфитеатр Астли», - куполообразная крыша, круглый зрительный зал, манеж, оркестр и сцена. Со временем представления верховой езды усложнялись другими жанрами. В программе появились дрессировщики собак, канатоходцы, акробаты, клоуны, жонглеры. Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии. Он строил и организовывал аналогичные цирки в других городах. В 1782 году открылся филиал его театра в Париже. «Амфитеатр Астли» просуществовал до 1895 года и был одним из самых популярных заведений Лондона. Кстати, в третью субботу апреля в мире отмечается Международный день цирка.

В 1902 году был открыт Гринвичский пешеходный туннель под рекой Темзой.

В 1912 году состоялся первый пассажирский перелет через пролив Ла-Манш

В 1962 году лидер организации Африканский национальный конгресс Нельсон Мандела был заключен в тюрьму, в которой провел 28 лет. За это время он стал символом борьбы чернокожего населения Южноафриканской Республики против режима апартеида. После выхода на свободу Мандела был избран президентом страны.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 августа чтит память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. В народе день назвали «Марья добрый день», «Мария Ягодница». В этот праздник важно уделить внимание себе и своему внутреннему миру. Женщинам стоит заняться процедурами по уходу за собой, побаловать себя.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя тяжело физически работать, особенно женщинам. Нельзя также заниматься тестом. Считалось, что это принесет хозяйке финансовые трудности.

Приметы на 4 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза – будет богатый урожай зерновых культур;

- лягушки громко квакают – к непогоде;

- пауки спрятались – к дождю.

4 августа именины

Именины у Марии, Фоки, Михаила и Алексея.

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