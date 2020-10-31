Какой праздник 31 октября 2020
В этот день мир отмечает Хэллоуин, Международный день Черного моря, День семи миллиардов, Всемирный день экономии, День темной материи, Всемирный день городов и Скандинавский Новый год (Зимние ночи).
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Памятные даты 31 октября, годовщины и события
В 1589 году 31 октября в немецком городке Бедбург был казнен маньяк и убийца-людоед Петер Штумпф, прозванный «оборотнем из Бедбурга».
В 1961 году тело Сталина было убрано из мавзолея Ленина.
В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.
В 2011 году, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 31 октября чтит память святого Луки. Другие названия праздника: «Лука», «День святого Луки», «Лука Голодный». Особым блюдом в этот день был лук. 31 октября было принято молиться святому Луке о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему также обращались за помощью рыбаки и огородники.
Что сегодня нельзя делать
В День святого Луки нельзя никому одалживать соль. Даже если попросил близкий или родственник - отдадите семейное счастье. Есть также запреты по празднику Хэллоуин. Нельзя оборачиваться, если ночью услышали за спиной шаги. Не оставляйте окна и двери открытыми, чтобы духи не пробрались в дом. Также не оставляйте на ночь белье на улице или на балконе. Оно притянет несчастье.
Приметы на 31 октября
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- рожки луны направлены на север – будет сухая и ветреная погода, на юг - к сырости и дождю;
- бледный месяц - будет дождь;
- снег не выпал - теплая погода еще продержится.
31 октября именины
Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана и Сергея.
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