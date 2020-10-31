31 октября - 304-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 61 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 октября Юлианского календаря.

Какой праздник 31 октября 2020

В этот день мир отмечает Хэллоуин, Международный день Черного моря, День семи миллиардов, Всемирный день экономии, День темной материи, Всемирный день городов и Скандинавский Новый год (Зимние ночи).

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Памятные даты 31 октября, годовщины и события

В 1589 году 31 октября в немецком городке Бедбург был казнен маньяк и убийца-людоед Петер Штумпф, прозванный «оборотнем из Бедбурга».

В 1961 году тело Сталина было убрано из мавзолея Ленина.

В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.

В 2011 году, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 октября чтит память святого Луки. Другие названия праздника: «Лука», «День святого Луки», «Лука Голодный». Особым блюдом в этот день был лук. 31 октября было принято молиться святому Луке о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему также обращались за помощью рыбаки и огородники.

Что сегодня нельзя делать

В День святого Луки нельзя никому одалживать соль. Даже если попросил близкий или родственник - отдадите семейное счастье. Есть также запреты по празднику Хэллоуин. Нельзя оборачиваться, если ночью услышали за спиной шаги. Не оставляйте окна и двери открытыми, чтобы духи не пробрались в дом. Также не оставляйте на ночь белье на улице или на балконе. Оно притянет несчастье.

Приметы на 31 октября

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в УкраинеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- рожки луны направлены на север – будет сухая и ветреная погода, на юг - к сырости и дождю;

- бледный месяц - будет дождь;

- снег не выпал - теплая погода еще продержится.

31 октября именины

Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана и Сергея.

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Автор: Нана Черная