30 января – 30-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 335 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 января Юлианского календаря.

Какой праздник 30 января 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день принцессы Анастасии и Школьный день ненасилия и мира.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыВ Украине - День специалиста военно-социального управления ВСУ, в США - День Фреда Коремацу, День «Спойте йодлем для ваших соседей», День бегства от стресса, День круассана, День бессмысленных сообщений на автоответчике, День обмена семенами, в Италии – Венецианский карнавал, в Армении - День святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных, в Индии - День памяти борцов за независимость, в Азербайджане - День работников таможенной службы, в Греции - День образования и просвещения, в Бразилии - День саудади.

Памятные даты 30 января, годовщины и события

В этот день в 9 году до н. э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.

В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. Это произошло на реке Тайн в северной Британии. Шлюпку назвали «Original». Ее длина составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. «Отцом» лодки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза. А появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки. И хотя все члены команды – 8 человек – были в поле зрения, никто не осмелился попытаться спасти их, потому что это было равносильно самоубийству. После этого и стали всерьез задумываться о средствах спасения людей на воде. К 1839 году более 30 береговых станций Британских островов были оснащены спасательными плавсредствами. А лодку «Original» закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет ее «карьерой» были спасены сотни человеческих жизней.

В 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

В 1934 году стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

В 1969 году состоялся последний импровизированный концерт The Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».

В 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 января чтит память Антония Дымского. Этот день в народе назвали «Антонина – половина», «Перездзимник», «Перезимье». Главная пословица к этому дню - половина зимы позади, а впереди весна.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя готовить бобы, чечевицу, прясть или вязать. Также запрещено сквернословить, а если вы с кем-то поругались, то постарайтесь простить друг друга. Еще нельзя 30 января играть в снежки и кататься с горки.

Приметы на 30 января

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- теплая погода - скоро придет весна;

- выпал снег – зима вскоре закончится;

- много туч - к метели.

30 января именины

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная