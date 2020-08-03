3 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

3 августа - 215-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 150 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 3 августа 2020

В этот день мир отмечает День арбуза и День поцелуев с зеркалом.

В США - День кучки орехов, в Нигере - День посадки деревьев, День независимости, в Венесуэле - День флага, в Замбии - День фермера, в Сальвадоре - День Сан-Сальвадора, в Исландии - День торговли, в Канаде - Гражданский праздник, День Британской Колумбии, в Гвинея-Бисау - День жертв колонизации, в Австралии - День пикника на Северной территории, в Непале - Праздник Священной Нити «Джанай Пурнима».

Памятные даты 3 августа, годовщины и события

В 1492 году экспедиция Христофора Колумба вышла из города Палос-де-ла-Фронтера на трех каравеллах - «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» — в поисках морского пути в Азию. Так началось первое путешествие Колумба в Новый Свет.

В 1778 в Милане было открыто здание оперы «Ла Скала».

В 1795 году была основана Парижская консерватория.

В 1847 году Монреаль, Квебек, Торонто и Баффало впервые были соединены телеграфом.

В 1882 году Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим, а также на 10 лет запретил иммиграцию китайцев.

В 1908 году в Филадельфии было открыто метро.

В 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью.

В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондоне светофоры.

Читайте такжеВыходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхатьВ 1927 году был впервые проведен сеанс телефонной связи между Берлином и Буэнос-Айресом, самый протяженный по частоте.

В 1958 году американская подлодка «Nautilus» впервые в истории достигла Северного полюса под водой.

В 2004 году была запущена автоматическая межпланетная станция MESSENGER для исследования Меркурия.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 августа чтит память святого Онуфрия Печерского и пророка Иезекииля. В народе день назвали Онуфрий Молчаливый.

Что сегодня нельзя делать

В этот день все нужно делать молча. Только в самом крайнем случае можно разговаривать. Даже такие длительные работы, как ремонт и уборка закромов, наши предки проводили в полной тишине. Считается, что если нарушить запрет, то будут ожидать неприятности и болезни.

Приметы на 3 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- холодная ночь – зима будет ранней и морозной;

- грозовой дождь – осень будет сырой;

- сорока громко кричит – зима будет теплой;

- много желудей – следующий год будет удачным;

- паук не плетет паутинку - скоро задождит.

3 августа именины

Именины у Ивана, Анны, Фёдора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра и Семена.

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