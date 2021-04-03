3 апреля - 93-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 272 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 3 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения мобильного телефона, Всемирный день вечеринки, День рождения кофемолки, День придумывания хороших примет, Международный день битвы подушками, День рождения штрих-кода, Международный день войлока, Международный день хождения по огню, День медленного искусства.

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Памятные даты 3 апреля, годовщины и события

В 1502 году началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

В 1829 году англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

В 1860 году в США заработала трансконтинентальная почтовая служба. Курьеры верхом на лошадях перевозили по 75 килограммов писем на расстояние до 3 тысяч километров за 10 суток.

В 1879 году София была провозглашена столицей Болгарии.

В 1910 году впервые была покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (ныне Денали, 6193 м) на Аляске.

В 1911 году были подведены итоги переписи населения в Великобритании. За десять лет население страны увеличилось на 9,1 % и составило 45 216 665 жителей.

В 1928 году рукопись «Алиса в Стране чудес», английского математика, поэта и прозаика Чарльза Лютвиджа Доджсона под псевдонимом Льюис Кэрролл, изданная в 1865 году, была продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (на то время - 75 260 долларов).

В 1933 году советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

В 1948 году президент США Гарри Трумэн утвердил План Маршалла. СССР от участия в проекте отказался.

В 1954 году советский разведчик Владимир Петров стал перебежчиком в Австралии, выдав всю резидентуру.

В 1967 году состоялась премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

В 1968 году состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года». Впоследствии фильм был признан лучшим в истории мирового кино в жанре кинофантастики.

3 апреля 1973 года - День рождения мобильного телефона. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону Motorola Dyna TAC 8000Х своему знакомому в конкурирующую компанию Bell Laboratories.

3 апреля принято считать днем рождения штрихового кода (штрих-кода) – одного из самых передовых и полезных изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. Именно в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата и считается Днем рождения штрих-кода, а его родителями принято считать Бернарда Силвера и Норманна Джозефа Вудленда.

В 1987 году в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения был введен запрет на курение.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 апреля чтит память святителя Кирилла Катанского (Сицилийского), епископа. В народе день назвали «Катаника» - последняя возможность прокатиться на санках. Другие названия праздника – «Кирилл», «День Кирилла Качальника», «Качальник», «Колодезница».

Что сегодня нельзя делать

Не забывайте – идет Великий пост, поэтому есть запреты на поведение и еду.

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Автор: Нана Черная