29 ноября – 333-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 32 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 29 ноября 2020

В этот день мир отмечает День любителя острых ощущений, Первое воскресенье Адвента, Международный день солидарности с палестинским народом и День электронных поздравительных открыток.

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Памятные даты 29 ноября, годовщины и события

29 ноября - День рождения испанского футбольного клуба «Барселона», одной из лучших команд мира. «Барса» была основана в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских футболистов во главе с Жоаном Гампером. 22 октября 1899 года он дал объявление в местную газету, в котором пригласил всех желающих принять участие в создании футбольного клуба. На объявление отозвались 11 человек, которые 29 ноября собрались на учредительное собрание, итогом которого и стало создание «Барсы». Сегодня «Барселона» – один из величайших мировых клубов, обладающий поистине фантастическим набором титулов и трофеев – в своей истории он выиграл все европейские Кубки, 25 раз становился чемпионом Испании, 30 раз обладателем национального Кубка Испании, 13 раз – Суперкубка Испании. Также он обладатель множества других кубков и многократный победитель Лиги чемпионов. «Барселона» заняла 4 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 5 место - по версии журнала «Kicker». Официальными цветами клуба являются синий и гранатовый. Гербом «Барселоны» изначально был герб города, но в 1910 году был создан собственный герб, вариант которого и используется до сих пор. Футбольной клуб также имеет четыре профессиональные команды по другим видам спорта (футзалу, баскетболу, роликовому хоккею и гандболу), а еще поддерживает множество любительских команд. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда и фраза – «El Barca es mes que un club» - «Барса» – это больше, чем просто клуб».

В 1945 году была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла план раздела Палестины на еврейское и арабское государства.

В 2009 году в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 ноября чтит память апостола, евангелиста Левия Матфея. Другие названия праздника: «Матвей», «Матвей – зима отпотей», «Зима потеет». Прозвище «Зима отпотей» день получил за то, что 29 ноября часто бывали оттепели.

Что сегодня нельзя делать

Нежелательно тяжело физически работать. Не надевайте красное и не смотритесь в зеркало, если не хотите навлечь на себя беду. А если случайно надели вещь наизнанку, то лучше из дома не выходить - вас ожидают неприятности.

Приметы на 29 ноября

Читайте такжеДень матери 2021 в Украине: дата и история праздника матерейИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- день холодный - зима будет лютая;

- день теплый и дождливый - зима будет теплая;

- выпал снег – он не растает до половодья;

- дует сильный ветер - зима будет с вьюгами и метелями;

- облака по небу плывут 29 ноября именины низко - скоро наступит студеная погода.

29 ноября именины

Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана и Василия.

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Автор: Нана Черная