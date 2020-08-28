28 августа - 240-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 125 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 28 августа 2020

В этот день мир отмечает День надутых губ и День запрокидывания головы.

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В США - День вишневых слоек, День красного вина, День мечты, в Мексике - День дедушек и бабушек, на Кипре - Винный фестиваль в Лимассоле, в Литве - День железнодорожника, в Польше - День авиации, в Черногории - День объявления королевства.

Памятные даты 28 августа, годовщины и события

В 1565 году был основан Сан-Агостин - Флорида, первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке.

В 1850 году в Веймаре прошла премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Осуществил постановку друг композитора Ференц Лист, занимавший должность придворного капельмейстера, так как сам Вагнер был вынужден покинуть Германию. В основу сюжета оперы положена легенда о прекрасном рыцаре, приплывающем неведомо откуда, в ладье, запряженной лебедем, чтобы избавить от смертельной опасности всеми покинутую и преследуемую девушку. Герой спасает ее от врагов и берет в жены. Много лет живут они счастливо, но неожиданно возвращается лебедь, и незнакомец исчезает так же таинственно, как и появился. Со сказанием о Лоэнгрине Вагнер познакомился в 1841 году, но лишь в 1845 году набросал эскиз поэтического текста либретто, а еще год спустя начал писать музыку. В 1847-м автор закончил клавир оперы, а в марте 1848 года – партитуру. Запланированная премьера в Дрездене не состоялась из-за начала революции в Германии, в которой автор «Лоэнгрина» принял активнейшее участие. После поражения революции опасавшемуся ареста композитору пришлось эмигрировать. Вагнер увидел свою оперу на сцене лишь через одиннадцать лет после премьеры.

В 1914 году совершил свой первый полет первый цеппелин с крестообразным хвостом - «LZ-27». Выполнив около 50 полетов, он разбился в 1916 году во время вынужденной посадки.

В 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки подозреваемого в убийстве преступника. По «Би-Би-Си» были переданы его приметы.

В 1936 году в Италии был открыт Национальный автодром. Гоночная трасса, расположенная рядом с королевским парком «Монца», уже несколько раз перестраивалась и является постоянным (за исключением одного года) местом проведения Гран-при Италии в гонках «Формулы-1».

В 1937 году была основана автомобильная компания «Тойота». Отец-основатель - Киитиро Тоеда.

В 1961 году в Торонто был открыт Хоккейный зал славы.

В 1963 году был открыт самый длинный в мире понтонный мост - около 2,5 км, который связал Сиэтл и Беллевью.

В 1976 году в Массачусетсе впервые был синтезирован искусственный ген.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 августа отмечает Успение Пресвятой Богородицы. Другие названия праздника: «Успение», «Большая пречистая», «Обжинки». К середине августа по старому стилю заканчивалась жатва хлебов, отсюда и пошло название праздника. Если в этот день закончите какое-то важное дело, то это сулит вам удачу и прибыль.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя втыкать острые предметы в землю – будет плохой урожай. Не ссорьтесь, иначе маленькое недоразумение станет серьезным скандалом. Если в этот день супруга перечит мужу, то он изменит.

Приметы на 28 августа

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром нет заморозков – их не будет еще две недели;

- погода хорошая – вторая половина сентября будет ненастной;

- радуга – осень будет теплой;

- много паутины - зима будет холодная.

28 августа именины

Именины у Марии, Александра и Максима.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)