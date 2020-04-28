28 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

28 апреля – 118-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 247 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 28 апреля 2020

В этот день мир отмечает День обнаружения гена биологических часов, День рождения воздушного кондиционера, Всемирный день охраны труда и День «Заплати вперед».

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Памятные даты 28 апреля, годовщины и события

В 1686 году Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда «Математические начала натуральной философии».

В 1784 году изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолета.

В 1847 году, следуя из Лондондерри в Квебек, потерпел кораблекрушение британский парусник «Exmouth». Погибли 248 человек.

В 1908 году была основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

В 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер.

В 1945 году были казнены итальянский диктатор Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи. Из расстреляли на окраине деревни Меццегра. Тела Муссолини и Петаччи были привезены в Милан. На автозаправке у площади «Пьяцца Лорето» (где 10 августа 1944 года были казнены 15 партизан-антифашистов) их вместе с телами 5 других расстрелянных деятелей фашистской партии повесили вверх ногами. После этого веревки подрезали, и тела некоторое время лежали в сточной канаве. 1 мая Муссолини и Петаччи были похоронены на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных. В Пасху 1946 года тело Муссолини было эксгумировано и похищено тремя фашистами под руководством Доменико Леччизи. Тело было найдено в августе того же года, однако оставалось непогребенным в течение 10 лет из-за отсутствия политического консенсуса. В настоящее время тело Муссолини покоится в фамильной крипте в родном городе Предаппио. В 2011 году в Италии был создан документальный фильм «Тело вождя», посвященный тому, что происходило с телом дуче после смерти.

В 1967 году американский боксер Кассиус Клей (в будущем Мухаммед Али) был лишен права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

В 2001 году состоялся полет первого космического туриста - американца Денниса Тито.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 апреля чтит память святого апостола Пуда. В народе день назвали Пудовым. В этот день принято осматривать пчелиные ульи. Знахари и целители собирают почки рябины и калины, если они еще не распустились. После того как почка раскроется, она уже считается непригодной для применения в лечении. Если на этих растениях уже распустились цветы, то собирают их. Если человека мучает зубная боль, то он должен погрызть веточку рябины и попросить дерево избавить его от страдания.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя врать, ссориться и выпивать.

Приметы на 28 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- к ночи заметно похолодало – к ясным дням;

- днем небо ясное, а к ночи набежали облака - погода испортится, будут осадки;

- заря алая – быть дождю и ветру.

28 апреля именины

Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата и Леонида.