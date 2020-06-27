27 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

27 июня – 178-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 187 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 27 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день рыболовства, День рождения банкомата, День микро, малых и средних предприятий, Всемирный день смурфиков.

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В США празднуют День Хелен Келлер, День игры «Бинго», День распространения информации о посттравматическом стрессовом расстройстве, День тестирования на ВИЧ, День солнцезащитных очков, День цветения апельсина, в Швеции, Финляндии - Праздник середины лета, в Нидерландах - День ветеранов, в Бразилии - День метисов, в Британии – Деннь Вооруженных сил, в Узбекистане - День работников печати, в Канаде - День национального гимна, в Таджикистане - День национального единства, в Чехии - День памяти жертв коммунистического режима, в Туркменистане - День работников культуры и искусства.

Памятные даты 27 июня, годовщины и события

В 1615 году чай впервые привезли в Европу.

В 1964 году в Вашингтоне был открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 1967 году в английском Энфилде был установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

В 2010 году в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 июня чтит память пророка Елисея. Другие названия праздника: «Елисей», «День Елисея», «Гречкосей», «Поварки».

Что сегодня нельзя делать

Следует отказаться от алкоголя и, насколько это возможно, от лекарственных препаратов. Также не стоит наедаться, наоборот, лучше немного поголодать.

Приметы на 27 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- весь день идет дождь - такая же погода будет еще 7 недель;

- звезды блестят – к жаркой погоде, мерцают – к дождю с грозой;

- много мошек и комаров – будет хороший урожай грибов и ягод.

27 июня именины

Именины у Александра, Георгия, Елисея, Мефодия, Павла, Мстислава, Николая и Владимира.

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