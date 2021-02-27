27 февраля - 58-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 307 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 14 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 27 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день оптимиста, День белого медведя, День Покемона, Всемирный день шпагоглотателей, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомлённости об аносмии.

В США - День мексиканского кофейного ликера «Калуа», День протеина, День тупости, День «Открой эту бутылку ночью», День клубники, День ретро, в Австралии - Фестиваль прекрасного рождения, во Вьетнаме - День доктора, в Израиле - Шушан Пурим, в Доминикане - День независимости, в Индии - День языка маратхи.

Памятные даты 27 февраля, годовщины и события

Читайте такжеВеликий пост 2021: что нельзя делать и есть, питание по днямВ 425 году был основан университет в Константинополе.

В 1472 году властями Сиенской республики (город-государство в Италии до 1555 года, занимал южную часть Тосканы с центром в городе Сиена и на протяжении нескольких веков выступал основным конкурентом и противником Флоренции в Средней Италии) был основан Monte dei Paschi di Siena - старейший банк в мире, существующий до сих пор.

В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин - The Ladies' Mercury.

В 1825 году была опубликована первая глава романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

В 1879 году был открыт сахарин - низкокалорийное подслащивающее вещество в 400 раз слаще сахара. Он широко используется в качестве подсластителя для больных сахарным диабетом и лиц, придерживающихся диеты с низким содержанием калорий. При нагревании сахарин разрушается, поэтому он не используется в приготовлении пищи. Вещество было открыто случайно, при исследовании окисления 2-толуолсульфонамида, которое проводил К.Фальберг в лаборатории профессора А.Ремсена в университете Джона Хопкинса. В 1884 году Фальберг запатентовал способ получения сахарина и начал его промышленное производство, однако первоначальный метод был неэффективным. Лишь в 1950 году американской компанией «Maumee Chemical Company» был разработан метод, позволяющий вырабатывать сахарин в промышленных масштабах. В пищевой промышленности сахарин зарегистрирован в качестве добавки E954, как подсластитель. В 1960-х годах появлялись сообщения о том, что сахарин якобы является канцерогеном. Исследования, проведенные в 1977 году, показали увеличение показателя заболеваемости раком мочевого пузыря среди лабораторных крыс, которых кормили большими дозами сахарина. В том же году американская FDA предложила запретить использование сахарина в пищевой промышленности. Однако Конгресс США вместо запрета наложил требование, чтобы все продукты с наличием сахарина содержали на упаковке предупреждение о возможности заболевания раком. Позднее предположения о канцерогенности сахарина были опровергнуты. В 1991 году FDA отозвала свое предложение по запрету сахарина, и в 2000 году Конгресс отменил закон об указании возможного вреда, наносимого здоровью, на упаковках. Ныне сахарин одобрен Объединенной экспертной комиссией по пищевым добавкам Всемирной организации здравоохранения и Научным комитетом по пищевым продуктам Европейского Союза.

В 1883 году был запатентован автомат для скручивания сигар.

В 1900 году одиннадцать выходцев из Мюнхенского гимнастического общества, в котором футболу не уделялось достаточное внимание, собрались в ресторанчике «Гизела» и решили основать футбольный клуб «Бавария». Сегодня «Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в немецком футболе – на его счету 28 чемпионских титулов, 19 Кубков Германии, 3 победы в Кубке европейских чемпионов и 2 – в Лиге чемпионов. Он относится к числу немногих клубов, выигравших Кубок европейских чемпионов 3 раза подряд.

В 1932 году Джеймс Чедвик - английский физик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по физике за 1935 год, ученик Резерфорда, окончил Манчестерский и Кембриджский университеты – открыл нейтрон.

В 1964 году был спущен на воду мезоскаф «Огюст Пикар» - первый в мире туристический подводный аппарат, совершивший 1100 погружений в Женевское озеро. Мезоскаф был сконструирован Жаком Пикаром в 1964 году для швейцарской выставки. Аппарат назван в честь отца конструктора, выдающегося швейцарского ученого Огюста Пикара. Идея мезоскафа, аппарата для исследования средних глубин, способного зависать в толще воды, была предложена Огюстом Пикаром еще в 1953 году, но его постройке мешали проблемы с финансированием. Жак Пикар решил использовать для осуществления этой идеи швейцарскую национальную выставку 1964 года. В октябре 1961 он предложил одному из директоров готовящейся выставки построить туристический подводный аппарат для погружения в Женевское озеро в качестве необычного аттракциона. В декабре 1962 года, после многих совещаний, проект был утвержден и конструктору выделены необходимые средства. К тому времени Жак Пикар уже разработал часть основной технической документации, что позволило осуществить постройку за короткий срок. Корпус был изготовлен заводом «Братья Джованьола» в Монте, мостик, балластные цистерны, хвостовая часть - механическим заводом в Веве. Спуск на воду состоялся 27 февраля 1964 года в Буве, в 20 км от Монте, куда мезоскаф был доставлен по железной дороге. Однако эксплуатация аппарата была задержана на несколько месяцев, по мнению Жака Пикара, из-за бюрократизма и боязни ответственности экспертной комиссии. В итоге Жак Пикар был отстранен от дальнейших работ и оказался в роли постороннего наблюдателя. Но вскоре, после ряда доработок, мезоскаф был введен в эксплуатацию. Для его пилотирования была набрана команда из опытных подводников и морских офицеров. Аппарат совершил около 700 погружений на глубину 100 м в Женевское озеро за время работы выставки, а после ее закрытия - еще около 400. Общее число пассажиров мезоскафа превысило 33 тысячи человек. За все это время не было ни одного несчастного случая. В 1965 году «Огюст Пикар» был продан крупной американской компании за 100 тысяч долларов.

В 1965 году был совершен первый полет транспортного самолета Ан-22 «Антей».

В 1997 году эмбриолог и генетик из Рослиновского института Ян Вилмут в номере английского журнала «Nature» от 27 февраля опубликовал статью, в которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овечки. До клонирования Долли предпринимались попытки создать полноценные клоны. Среди них - овцы Мэган и Мораг, созданные той же группой исследователей из эмбриональных клеток. В процессе «создания» Долли в 277 яйцеклеток были перенесены ядра, взятые из вымени шестилетней овцы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из которых, Долли, выжил. Из этой клетки была создана особь, генетически идентичная матери. Долли стала первым млекопитающим, выращенным путем клонирования. А меньше чем через год, 12 января 1998 года, в Париже девятнадцать стран подписали протокол о запрете клонирования человека. Протокол стал дополнением Европейской Конвенции о защите прав человека. Долли умерла 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания легких, вызванного ретровирусом. У овец, почти постоянно содержащихся в закрытом помещении, риск этого заболевания велик, а Долли из соображений безопасности практически не выводили пастись с другими овцами. В апреле 2003 года чучело Долли было выставлено в Эдинбургском королевском музее.

В 2004 году Токийский окружной суд вынес смертный приговор главе секты «Аум Синрике» Секо Асахаре. 6 июля 2018 года он был приведен в исполнение. Секо Асахаре и еще шестеро его ближайших соратников по секте «Аум Синрике» были казнены. Асахара был приговорен к повешению. 20 марта 1995 года члены секты распылили в метро Токио нервнопаралитический газ зарин, в результате чего погибли 13 человек. Несколько тысяч человек пострадали. Асахара своей вины не признал, большую часть судебного процесса он хранил молчание. Настоящее имя Асахары - Тидзуо Мацумото.

В 2010 году произошло мощное землетрясение в Чили, погибли более восьмисот человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 27 февраля чтит память святого Кирилла. В народе день назвали «Кирилл Весноуказчик».

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется посещать врача, особенно стоматолога и косметолога. Не стоит также стричь волосы и ногти. А вот новые покупки еще долго будут радовать.

Приметы на 27 февраля

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло и солнечно - скоро могут ударить морозы;

- день морозный - лето будет сухим и жарким;

- синицы громко щебечут – скоро придет тепло.

27 февраля именины

Именины у Авксентия, Кирилла, Михаила, Феодора, Марона и Георгия.

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Автор: Нана Черная