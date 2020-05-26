26 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 мая – 146-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 219 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 26 мая 2020

В этот день мир отмечает День хождения босиком, День снежного барса, День конника и Праздник большого напора.

В Польше празднуют День матери, в США - День бумажных самолетиков, День черничного чизкейка, в Грузии - День независимости, в Таджикистане - День адвоката, в Австралии - День сожаления, в Гайане - День независимости, в Иране - День страдания имама Али, в Дании - День рождения Кронпринца Фредерика.

Памятные даты 26 мая, годовщины и события

В 1868 году состоялась последняя публичная казнь в Англии.

В 1908 году в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

В 1928 году на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

Читайте такжеВознесение Господне 2020: дата праздника, что можно и запрещено делатьВ 1938 году в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку - «Фольксваген». К концу Первой мировой войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов. Это было поручено Порше - знаменитому немецкому конструктору, который уже через пару лет создал несколько прототипов первого «народного автомобиля». Один из них и был одобрен фюрером. Этот первый Фольксваген получился удачным, и о нем заговорили, появились многочисленные публикации, в 1938 году в статье New York Times «Фольксваген» окрестили за внешнее сходство «жуком». Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной карточкой автомобиля. Для его массового производства 26 мая 1938 года в немецком городе Вольфсбурге началось строительство крупнейшего автозавода «Фольксваген». Вскоре была создана фирма «Volkswagenwerk GmbH». Но надвигавшаяся война помешала наладить выпуск «Жука». Их было произведено 12, один из которых с удовольствием использовал и сам Гитлер. Во время Второй мировой войны строительство «Фольксвагена» было приостановлено, а завод перепрофилирован на производство военной продукции. После окончания войны предприятие попало под контроль англичан, в чьей зоне оккупации находился Вольфсбург. Они и передали заводу заказ на 20 тысяч автомобилей, и в 1947 году «Жук» был выставлен на показ в Ганновере и привлек к себе большое внимание. Вскоре завод получил заказы на автомобиль из многих европейских стран. В 1948 году сменилось руководство концерна, его возглавил Нордхофф, а в состав вошли дипломированные инженеры с международным опытом работы на автозаводах и умевшие нестандартно мыслить. С их приходом автомобиль был усовершенствован, налажена сеть автосервиса, постоянно велась работа с западными клиентами, открыта сеть дочерних предприятий за рубежом. Все это помогло создать концерну мощную сеть сбыта автомобилей и стать крупнейшим немецким индустриальным концерном с многомиллионными годовыми доходами. В 1960 году «Фольксваген» был реорганизован в акционерное общество, а его «Жук» буквально заполонил мир. Но спад продаж на автомобильном рынке заставил компанию уделить внимание разработкам, и в 1970-х годах появились принципиально новые модели, наиболее удачной из которых стала «Гольф». Именно эта модель ознаменовала собой новый этап конкуренции в производстве класса компактных автомобилей, которые стали называться «гольф-классом». В настоящее время немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» – один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками. Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков и микроавтобусов. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге.

В 1943 году правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола. Запрет на колокольный звон был введен с началом войны в 1939 году.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 мая чтит память двух святых: мученицы Гликерии и праведной Гликерии Новгородской. В народе день называют Лукерья Комарница из-за обилия примет, связанных с этими насекомыми. А они в данный период начинают появляться.

Что сегодня нельзя делать

В период с этого праздника до летнего солнцестояния запрещено убивать комаров, потому что на месте одного появится целая дюжина. Если же убить насекомое после солнцестояния - комариное племя убавится на дюжину.

Приметы на 26 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много комаров – к хорошей погоде;

- тучи комаров – будет много овса и травы, ягод;

- мало комаров – май без дождей пройдет;

- на Лукерью много мошек – к хорошему урожаю грибов.

26 мая именины

Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины и Сергея.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram