26 марта -  Праздник грустных осликов / фото REUTERS

Какой праздник 26 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День одиночества, Праздник грустных осликов, День больных эпилепсией или «Фиолетовый день».

В Украине - День национальной гвардии, в США - День помощника юриста, День собственного праздника, День шпината, День нуги, во Вьетнаме - День молодежи, в Сальвадоре - День жизни, мира и справедливости, в Бангладеш - День независимости, на Гавайских островах - День принца Кухио, на Мали - День демократии.

Памятные даты 26 марта, годовщины и события

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В 1812 году в Великий четверг землетрясением на 90% был разрушен Каракас, около 20 тысяч погибших.

В 1828 году Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт. Шуберт - австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор более 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерных и сольных фортепианных произведений.

В 1839 году в Хенли-на-Темзе была учреждена ежегодная гребная регата. 

В 1845 году в США был запатентован медицинский пластырь.

В 1908 году в Канаде, на Острове Принца Эдуарда был введен запрет на использование автомобилей.

В 1999 году было зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего сотни тысяч компьютеров во всем мире / фото REUTERS

В 1921 году была спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки. Ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах.

В 1934 году в Британии были введены экзамены на вождение автомобиля.

26 марта 1937 года в городе Кристалл Сити (штат Техас, США) был установлен памятник моряку Папайю. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, – овоща, благодаря которому Папайя обретал невероятную силу. Кстати, после появления этого мультфильма рост потребления консервированного шпината составил 30% по всей территории США. Персонаж моряка Папайя был создан в 1929 году. Его автор - создатель комиксов «Thimble Theatre» Элзи Сегар. К уже существующим персонажам комикса – Оливии Ойл и Хэму Грэви (первому бойфренду Оливии) – Сегар добавил образ независимого моряка с мощными предплечьями и вечной кукурузной трубкой. Мульткарьера Папайя началась в 1933 году. Все серии мультфильмов с его участием выпускались на студии «Fleischer Studios» в Нью-Йорке. Сюжет из серии в серию развивается вокруг ежедневной борьбы Папайя с вечным соперником Блуто за благосклонность красавицы Оливии Ойл. В 1980 году компания CBS выпустила на экран доисторическую серию, где Папайя-кроманьонец ел шпинат юрского периода. С этого времени мультфильмы о Папайе создавались все реже.

В 1953 году американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

В 1966 году пират Исабело Майор и еще 7 человек из его банды предстали перед судом, все были приговорены к пожизненному заключению.

В 1982 году в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

В 1995 году в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

В 1999 году было зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

Какой сегодня церковный праздник

26 марта православная церковь чтит память святителя Никифора / фото УНИАН

Православная церковь 26 марта чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: «День Никифора», «Никифор», «Христина». 

Что сегодня нельзя делать

Нельзя пилить деревья, ломать их ветки, в целом ранить растения. Это принесет человеку горести и беды.

Приметы на 26 марта     

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман - к дождливому лету; 

- ветер южный - весна и лето будут теплыми, а если северный - холодными. 

26 марта именины 

Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила и Григория.

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Автор: Нана Черная