26 марта - 85-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 280 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 26 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День одиночества, Праздник грустных осликов, День больных эпилепсией или «Фиолетовый день».

В Украине - День национальной гвардии, в США - День помощника юриста, День собственного праздника, День шпината, День нуги, во Вьетнаме - День молодежи, в Сальвадоре - День жизни, мира и справедливости, в Бангладеш - День независимости, на Гавайских островах - День принца Кухио, на Мали - День демократии.

Памятные даты 26 марта, годовщины и события

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В 1812 году в Великий четверг землетрясением на 90% был разрушен Каракас, около 20 тысяч погибших.

В 1828 году Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт. Шуберт - австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор более 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерных и сольных фортепианных произведений.

В 1839 году в Хенли-на-Темзе была учреждена ежегодная гребная регата.

В 1845 году в США был запатентован медицинский пластырь.

В 1908 году в Канаде, на Острове Принца Эдуарда был введен запрет на использование автомобилей.

В 1921 году была спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки. Ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах.

В 1934 году в Британии были введены экзамены на вождение автомобиля.

26 марта 1937 года в городе Кристалл Сити (штат Техас, США) был установлен памятник моряку Папайю. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, – овоща, благодаря которому Папайя обретал невероятную силу. Кстати, после появления этого мультфильма рост потребления консервированного шпината составил 30% по всей территории США. Персонаж моряка Папайя был создан в 1929 году. Его автор - создатель комиксов «Thimble Theatre» Элзи Сегар. К уже существующим персонажам комикса – Оливии Ойл и Хэму Грэви (первому бойфренду Оливии) – Сегар добавил образ независимого моряка с мощными предплечьями и вечной кукурузной трубкой. Мульткарьера Папайя началась в 1933 году. Все серии мультфильмов с его участием выпускались на студии «Fleischer Studios» в Нью-Йорке. Сюжет из серии в серию развивается вокруг ежедневной борьбы Папайя с вечным соперником Блуто за благосклонность красавицы Оливии Ойл. В 1980 году компания CBS выпустила на экран доисторическую серию, где Папайя-кроманьонец ел шпинат юрского периода. С этого времени мультфильмы о Папайе создавались все реже.

В 1953 году американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

В 1966 году пират Исабело Майор и еще 7 человек из его банды предстали перед судом, все были приговорены к пожизненному заключению.

В 1982 году в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

В 1995 году в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

В 1999 году было зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 марта чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: «День Никифора», «Никифор», «Христина».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя пилить деревья, ломать их ветки, в целом ранить растения. Это принесет человеку горести и беды.

Приметы на 26 марта

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман - к дождливому лету;

- ветер южный - весна и лето будут теплыми, а если северный - холодными.

26 марта именины

Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила и Григория.

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Автор: Нана Черная