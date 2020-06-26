26 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

26 июня – 177-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 188 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 26 июня 2020

В этот день мир отмечает Международный день розового вина, День рождения зубной щетки, День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Международный день в поддержку жертв пыток.

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Памятные даты 26 июня, годовщины и события

В 1896 году в этот день в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест.

В 1945 году в СССР было учреждено звание генералиссимус. На следующий день первым и единственным обладателем его стал Сталин.

Также в 1945 году на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств был подписан Устав Организации Объединенных Наций.

В 1957 году Совет по медицинским исследованиям Великобритании опубликовал исследования, где приводились доказательства высокой зависимости заболеваний раком легкого от курения.

В 1979 году легендарный Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

В 2003 году Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

В 2015 году Верховный суд США, ссылаясь на четырнадцатую поправку к Конституции Соединенных Штатов, обязал все 50 штатов выдавать брачные свидетельства всем однополым парам.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 июня чтит память мученицы Акилины Старшей, Библосской (Финикийской). Другие названия праздника: «Мирские каши», «Гречишница», «Задери хвосты», «Акулина».

Что сегодня нельзя делать

Не стоит ходить в лес, потому что искусают комары. Молоко не пейте, оно вредно для здоровья - становится слишком много оводов, которые беспокоят скот, и молоко в итоге портится. Нельзя также сегодня работать, потому что не уродится гречка, а она считается символом благополучия и зажиточности. Также если сегодня посадить огурцы, то они будут кривыми и сухими. Даже в огород лучше не ходить, чтобы подобного не произошло.

Приметы на 26 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много мошкары – к хорошей погоде;

- пчелы утром покидают улей - день будет теплым и сухим;

- овод летает крупный - колосья уродятся.

26 июня именины

Именины у Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Саввы, Пелагеи, Андрея, Дмитрия, Алексея и Александра.

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