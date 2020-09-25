25 сентября - 268-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 97 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 12 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 25 сентября 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день сновидений, Всемирный день таблицы умножения, Всемирный день фармацевта, День «Обними вегетарианца», День математических рассказов, Всемирный день легких.

Читайте такжеДень учителя 2020: дата, традиции и как поздравить педагоговВ Германии - День бутерброда, в Швейцарии - Праздник сбора винограда, в США - День администраторов исследований, День храбреца, День лобстера, День дочери, День лучшего завтрака, День приготовления пищи, День комиксов, на Маршалловых островах - День культуры, во Франции - День симпатии харки, в Италии - Фестиваль ремесел в Тоскане.

В Швейцарии - День святого Николая из Флюэ, в Мозамбике - День вооруженных сил.

Памятные даты 25 сентября, годовщины и события

В 1493 году Христофор Колумб отправился в свое второе путешествие к Америке.

В 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа со своим отрядом пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, достигшим Тихого океана.

В 1789 году Конгресс США предложил принять 12 поправок к конституции, известные ныне как «Билль о правах».

В 1818 году английский врач-акушер Джеймс Бландел провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Это коснулось пациентки с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам. Бланделл понимал серьезность этой процедуры, поэтому достаточно четко разработал технологию забора крови и ее переливания, а также изобрел первые удобные инструменты и опубликовал результаты своей деятельности. В процессе исследования он подметил ряд дефектов, сопровождавших процедуру: свертываемость крови, ее несовместимость, нередко приводившая к смерти больных, и воздушная эмболия, в связи с которой Бланделл предложил ряд методов мониторинга. Но он же и отметил, что никакой мониторинг не в состоянии предотвратить смертельные осложнения гемотрансфузии. Сегодня в медицине имеются эффективные методы, альтернативные переливанию крови. Создаются центры бескровной медицины. Это направление развивается во всем мире и представляет собой совокупность принципов и методов, направленных на максимальное сбережение собственной крови больного. И большой вклад в это важное дело внес Джеймс Бланделл.

В 1888 году открылся Лондонский королевский дворцовый театр в Слоун-Сквер.

В 1906 году испанский математик и инженер Леонардо Торрес Кеведо продемонстрировал первое в мире радиоуправляемое устройство - «Telekino».

В 1909 году президент Франции Арман Фальер открыл в Париже первую международную аэронавтическую выставку. За три дня ее посетили 10 тысяч человек. Примой выставки стал самолет «Блерио XI», на котором Луи Блерио первым перелетел через Ла-Манш.

В 1910 году американский журналист Уолтер Уэллман предпринял попытку пересечь Северную Атлантику на водородном дирижабле «Америка». Через двое суток экипаж дирижабля — пять человек и собака — будет с большим трудом спасен английским судном «Трент».

В 1911 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в крюйт-камере стоявшего на рейде в Тулоне французского эскадренного броненосца «Либертэ» прогремел взрыв, унесший жизни 210 человек, 184 были ранены.

В 1926 году американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента, лозунгом которого был — «автомобиль для всех», Генри Форд объявил 8-часовую 5-дневную рабочую неделю на своих предприятиях.

В 1974 году в журнале «Сайенс» впервые были обнародованы данные исследований, свидетельствующие о том, что аэрозоли способствуют разрушению озонового слоя Земли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 25 сентября чтит память великомученика Артемона. В народе день назвали Змеевик, в этот день змеи ползут в укрытие, чтобы переждать зиму. А выползают они «на свободу» 4 июня (на Василиска).

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес и на болото. А если увидели змею, то убивать ее ни в коем случае нельзя - накличете на себя несчастье.

Приметы на 25 сентября

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- много желтых листьев на деревьях – к долгой осени;

- дождь - к затяжной зиме;

- много желудей - к теплой зиме и плодородному лету.

25 сентября именины

Именины у Семёна, Фёдора, Алексея, Николая, Ивана и Афанасия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная