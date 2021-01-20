20 января – 20-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 345 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 января Юлианского календаря.

Какой праздник 20 января 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день осведомленности о пингвинах, Удивительный день совпадений, День прогулки на свежем воздухе, Международный день принятия, День музейного селфи.

В США - День пингвина, День любителей сыра, День лакомства, День диджея, День видеокамеры, в Азербайджане - День всенародной скорби, в Кабо-Верде - День национальных героев, в Испании - Тамборрада, на Мали - День вооруженных сил, в Латвии - День памяти защитников баррикад, в Лаосе - День вооруженных сил.

Памятные даты 20 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимы20 января 1265 года Симон де Монфор, 6-й граф Лестер, собрал первый английский парламент.

В 1661 году во Львове был основан университет Казимира, ныне Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

20 января 1831 года был провозглашен вечный нейтралитет Бельгии. Это состоялось на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия. Столица Бельгии – Брюссель. Статуя покровителя города – святого Михаила – расположена на высоте 100 метров на Гранд-плас, где можно увидеть и «Дом короля» - ажурное и нарядное здание, где проживали правители страны. Имя принца Леопольда Саксен-Кобургского (Леопольда I) вошло в историю как имя первого короля суверенного государства. Конституционная монархия, которая провозгласила своим главным принципом «суверенитет нации», была установлена конституцией Национального конгресса Бельгии. Бельгия – страна в центре Европы, меньше которой только «государства-карлики» – Ватикан, Люксембург и Монако. Благоприятные условия для развития она получила в подарок от своего географического положения. Все торговые пути Европы пересекаются в портах Бельгии. На быстрое развитие страны влиял мягкий климат, удобный рельеф, выход к морю. По этим же причинам не обошла Бельгию ни одна из войн Европы.

В 1892 году состоялся первый баскетбольный матч.

В 1893 году в лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.

20 января 1958 года на улицах Лондона появились первые радары контроля скорости автомобилей. За это время от первых огромных стационарных датчиков скоростного слежения до почти незаметных камер изменилось практически все. Было время – инспекторы дорожного движения замеряли скорость практически «на глазок», с секундомером или часами в руках вычисляли движение машины от одного столба до другого. Сейчас это уже относится к далекой истории.

В 1980 году, в разгар «холодной войны», президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 января чтит память Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя. Утром натощак нужно выпить святой воды, чтобы на весь год запастись крепким здоровьем. В народе этот день назвали Бражником или Зимним свадебником. В этот период массово праздновали свадьбы. Принято было «запивать» счастье девичье.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего одалживать - можно отдать счастье. Не нужно ничего поднимать с дороги - найденная вещь может принести несчастье.

Приметы на 20 января

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясная и холодная погода – к засушливому лету;

- пасмурно и снежно - к большому урожаю;

- туман – к хорошему урожаю зерновых.

20 января именины

Именины у Ивана, Афанасия и Василия.

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Автор: Нана Черная