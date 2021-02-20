20 февраля - 51-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 314 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 20 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день социальной справедливости, Международный день курильщиков трубки, Всемирный день панголина.

В Украине - День Героев Небесной сотни, в США - День ускорения прихода весны в северном полушарии, День студента-волонтера, День очистки книжной полки, День наручников, День маффинов, День вишневого пирога, День любви к своему питомцу, День яблока, в Японии - День обнаженных мужчин, в Аргентине - День битвы при Сальте, в Венесуэле - День федерации.

Памятные даты 20 февраля, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныВ 395 году в Вифлееме был основан первый в истории женский монастырь.

В 1666 году был основан Монреаль – один из крупнейших канадских городов.

В 1872 году в США был запатентован электрический лифт.

В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Инициаторами его создания были американские художники. Изначально музей не имел ни здания, ни коллекций, ни средств. Первые полотна были куплены на деньги корпорации во главе с Советом опекунов, специально учрежденным для организационной работы создания музея. 20 февраля 1872 года в небольшом здании на Пятой авеню состоялось открытие первой экспозиции картинной галереи. Она включала 100 полотен, купленных в Брюсселе, 74 полотна, приобретенных в Париже и Бельгии. Это были картины итальянских, французских, испанских, голландских, английских, фламандских художников. Позже в Центральном парке было построено трехэтажное здание музея с двенадцатью залами для экспозиций. Здание Метрополитен-музея достраивалось, дополнялось новыми пристройками, и сейчас - это центр архитектурного комплекса. Экспозиции современного Метрополитен-музея - частные коллекции, переданные в дар коллекционерами, пожелавшими внести свой вклад в развитие культуры Америки. А сам музей - один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира.

В 1940 году на экранах впервые появилась знаменитая мультяшная пара – Том и Джерри. Знаменитый мультсериал был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера. Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка, а также на увечьях и разрушениях, которые из всего этого следуют. Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года до закрытия мультипликационной студии в 1958 году. В 1961 году MGM продала права на производство мультфильма пражской студии Рембранд Филмс, во главе которой стоял Джин Дейч. Рембрандт Филмс выпустила 13 серий, признанных наихудшими за всю историю мультфильма. В 1963 году производство мультфильма вернулось в Голливуд, в студию Чака Джонса «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс» и длилось до 1967 года. Позднее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном Ханной-Барберой (1975-1977; 1990-1993) и Фильмэйшен Студиос (1980-1982). Первоначальные мультфильмы Ханны-Барберы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

В 1943 году на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.

В 1962 году через 10 месяцев после Юрия Гагарина Джон Гленн первым из американцев совершил полет в космос. На космическом корабле «Френдшип-7» он за четыре часа пятьдесят пять минут трижды облетел Землю.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 февраля чтит память преподобного Луки Елладского. В народе день называют Луковником или Могущницей. Принято было в этот день печь большие луковые пироги, которыми делились с бедными.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит пить зеленый или черный чай - заберет ваши силы. Используйте травяной и желательно с лапчаткой. Не устраивайте праздник - привлечете нечисть в дом. Помяните умерших родственников. Не играйте свадьбу – расстанетесь из-за измены. Не делайте покупок - приобретение не принесет радости. Нельзя надевать зеленые вещи – накличете тоску и одиночество.

Приметы на 20 февраля

Читайте такжеМасленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечать

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на небе синие облака - скоро будет тепло;

- во второй половине дня сильный ветер - к хорошему урожаю яровых;

- красный закат – лето будет холодным и ветреным.

20 февраля именины

Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра и Алексея.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная