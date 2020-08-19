19 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

19 августа - 231-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 134 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 19 августа 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день фотографии, Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, Международный день банта.

В Украине - День пасечника, в США - День картофеля, День коктейля «Черная корова», День авиации, День горячей и острой пищи, в Афганистане - День независимости, во Вьетнаме - День Августовской революции.

Памятные даты 19 августа, годовщины и события

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока.

В 1947 году ученые впервые синтезирован витамин А.

В 1960 году состоялся первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения. Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов. Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей. Кстати, первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка в ноябре 1957 года. Однако, животное погибло через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полета Сергеем Королевым была поставлена задача - подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента отобрали 12 собак. В итоге в космос сначала полетели собаки Чайка и Лисичка, но они погибли в катастрофе корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Белка и Стрелка являлись их дублерами, поэтому и было принято решение о запуске их в космос. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики.

В 2004 году компания «Google» начала продажу своих акций на фондовом рынке. Старт был успешным.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 августа празднует Яблочный спас. По церковной терминологии этот праздник называется Преображение Господнее. Яблочный спас является одним из первых праздников урожая. Это день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Что сегодня нельзя делать

На Яблочный спас как раз приходится Успенский пост, поэтому нельзя употреблять жирную пищу, крепкие спиртные напитки. Нельзя физически трудиться, а также сквернословить, обсуждать и осуждать кого-либо.

Приметы на 19 августа

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какой Яблочный спас – таким и январь будет;

- ясная погода – зима будет холодной.

19 августа именины

Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра и Митрофана.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)