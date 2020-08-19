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19 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

05:05, 19 августа 2020
Праздники
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Сегодня мир отмечает Всемирный день фотографии / фото ua.depositphotos.com

Какой праздник 19 августа 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день фотографии, Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, Международный день банта.

В Украине - День пасечника, в США - День картофеля, День коктейля «Черная корова», День авиации, День горячей и острой пищи, в Афганистане - День независимости, во Вьетнаме - День Августовской революции.

Памятные даты 19 августа, годовщины и события

19 августа 1856 года американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. 

В 1947 году ученые впервые синтезирован витамин А. 

Иллюстрация REUTERS

В 1960 году состоялся первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю: в СССР был выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами Белкой и Стрелкой на борту. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения. Корабль оснастили медико-биологической аппаратурой, которая фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. Для полета собакам сшили специальные костюмы красного и зеленого цветов. Перед отправкой Белки и Стрелки в космос ученым пришлось решить несколько серьезных проблем. В кабине космического корабля долго не удавалось добиться приемлемой температуры – собаки с трудом переносили жару. Кроме того, их необходимо было приучить к тесному замкнутому пространству. Кроме собак, на борту находились две белые крысы и несколько мышей. Кстати, первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака Лайка в ноябре 1957 года. Однако, животное погибло через несколько часов после старта от перегрева в космическом аппарате. После этого полета Сергеем Королевым была поставлена задача - подготовить собак для суточного орбитального полета с возможностью возвращения обратно в спускаемом аппарате. Для эксперимента отобрали 12 собак. В итоге в космос сначала полетели собаки Чайка и Лисичка, но они погибли в катастрофе корабля при неудачном старте 28 июля 1960 года. Белка и Стрелка являлись их дублерами, поэтому и было принято решение о запуске их в космос. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания и спустя сутки уже принимали участие в пресс-конференции. Стрелка оставила после себя многочисленное потомство. А один из ее щенков – Пушок – был подарен супруге американского президента Жаклин Кеннеди. Сами же собаки-космонавты остались жить при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. В настоящее время их чучела находятся в Мемориальном музее космонавтики. 

В 2004 году компания «Google» начала продажу своих акций на фондовом рынке. Старт был успешным. 

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня православные празднуют Яблочный спас / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 19 августа празднует Яблочный спас. По церковной терминологии этот праздник называется Преображение Господнее. Яблочный спас является одним из первых праздников урожая. Это день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Что сегодня нельзя делать

На Яблочный спас как раз приходится Успенский пост, поэтому нельзя употреблять жирную пищу, крепкие спиртные напитки. Нельзя физически трудиться, а также сквернословить, обсуждать и осуждать кого-либо. 

Приметы на 19 августа    

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какой Яблочный спас – таким и январь будет;

- ясная погода – зима будет холодной.

19 августа именины 

Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра и Митрофана.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)

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Теги: #праздники#календарь