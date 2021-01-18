18 января – 18-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 347 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 января Юлианского календаря.

Какой праздник 18 января 2021

В этот день в мире отмечаются День праздничного ожидания, День технического обслуживания.

В США - День штата Мичиган, День Роберта Эдварда Ли, День Винни Пуха, День кофейного гурмана, День утки по-пекински, День толкового словаря, День Мартина Лютера Кинга, День учителя начальной школы, в Таиланде - День вооруженных сил, в Греции - Патрский карнавал, в Перу - День основания Лимы, в Тунисе - День революции, в Новой Зеландии - День провинции Веллингтон, в Индии - День поста.

Памятные даты 18 января, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыВ 1778 году в этот день английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

В 1901 году открылось первое кабаре в Берлине. Кабаре - небольшое развлекательное заведение с художественно-развлекательной программой - имеет французские корни, впервые возникло в 1881 году в Париже. В 1889 году там же было открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж», ставшее классикой жанра. Берлинское кабаре «Uberbrettl» основал Эрнст фон Вольцоген.

В 1934 году английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавались данные о совершенных преступлениях.

18 января 1964 года американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. С тех пор прошли десятилетия, но надпись о вреде курения не очень-то останавливает курильщиков. Кстати, первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. Участник экспедиции, монах Панэ, привез табачные семена в Европу в конце 15 века и стал выращивать растение сначала как декоративное, а потом и для курения. Довольно быстро курение стало модным явлением, и в конце 16 – начале 17 веков оно распространилось из Европы на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. По данным ВОЗ, за 20-й век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, в 21-м веке эта цифра может возрасти до миллиарда. Постоянное курение сигарет, как и другие способы курения табака, вызывает сильную зависимость и оказывает устойчивое негативное воздействие на здоровье. Страдает также здоровье некурящих людей, которые находятся рядом с курильщиком и часто подвергаются действию табачного дыма.

В 1996 году на носителях нового типа, DVD-дисках, вышло первое программное обеспечение.

В 1997 году норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Какой сегодня церковный праздник

18 января православные христиане отмечают Крещенский сочельник, на следующий день – Крещение – будет последним праздником из рождественских. Сегодня необходимо соблюдать строгий пост, то есть, ничего не есть до определенного времени. И конечно же, в этот день колядуют.

Что сегодня нельзя делать

Этот предпраздничный день желательно провести в смирении, позаботиться о своей душе, помолиться. Нельзя ссорится, ругаться и сердиться. Также запрещено пить алкогольные напитки.

Приметы на 18 января

Читайте такжеПраздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в этот месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- много снега – к богатому урожаю плодов и меда;

- выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным;

- ночью звезд не видно – осенью будет мало грибов.

18 января именины

Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны и Евгении.

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Автор: Нана Черная