17 февраля - 48-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 317 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 17 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа, День построения воздушных замков, Пепельная среда.

В Польше - День кота, в США - День общественных наук, День чемпионата крабьих гонок, День кофе с молоком, День капусты, День моего пути, в Ирландии – День отказа от курения, во Вьетнаме - Праздник «Ароматной пагоды».

Памятные даты 17 февраля, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныВ 1600 году по решению светского суда Джордано Бруно – итальянского монаха-доминиканца, философа-пантеиста и поэта, автора многочисленных трактатов, выдающегося мыслителя эпохи Возрождения - предали сожжению в Риме на площади Цветов. Одно из множества выставленных против него обвинений - учение о бесконечности Вселенной и множестве миров. Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалеку от Неаполя в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны. Джордано начал публично выступать в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер. Его последними словами были: «Сжечь – не значит опровергнуть». 9 июня 1889 года в Риме был торжественно открыт ему памятник на той самой площади Цветов, где инквизиция предала его казни.

В 1864 году шла Гражданская война в США. Произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подлодка Конфедерации «Г. Л. Ханли» потопила паровой шлюп Союза «Хаусатоник».

В 1947 году радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз. В СССР трансляции передатчиков «Голоса Америки» глушились, но многим удавалось настроиться на запретную волну. В советские годы «Голос Америки», наряду с радиостанцией «Свобода», был одним из источников информации о событиях в СССР и мире. Слушатели «голоса» подвергались преследованиям как административным, так и уголовным, они расценивались как «распространители чуждой идеологической пропаганды». Свободно слушать американскую радиостанцию стало возможно с началом перестройки. К примеру, в середине 1980-х годов, по данным исследований, на ее волну настраивались ежедневно около тридцати миллионов советских слушателей.

17 февраля 1983 года – День рождения языка программирования Ада.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 февраля чтит память святого Николая. В народе этот день прозвали «Николай Студеный» - именно в этот день всегда ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя бездельничать и веселиться. Женщины старались сделать всю домашнюю работу.

Приметы на 17 февраля

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- еловые ветки сгибаются к земле - скоро будет метель;

- лиственный лес чернеет – к оттепели.

17 февраля именины

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная