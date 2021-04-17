17 апреля - 107-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 258 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 17 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день кофе, День бла-бла-бла, Международный день цирка, День поэзии хокку, День сыра из сырого молока, День «Спасибо травнику», Всемирный день винограда «Мальбек», День музыкального магазина, Международный день «Ford Mustang», День свободного аппаратного обеспечения, Всемирный день гемофилии.

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Памятные даты 17 апреля, годовщины и события

В 1492 году Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию.

В 1521 году Мартин Лютер - христианский богослов, ведущий переводчик Библии на немецкий язык, его именем названо одно из направлений протестантизма - лютеранство, один из создателей немецкого литературного языка - был отлучен от лона Римской Католической Церкви за отказ отречься от своей ереси.

В 1610 году английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором открыл Гудзонов залив.

В 1856 году город Квебек был провозглашен столицей Канады.

В 1869 году Фридрих Вильгельм Ницше - немецкий мыслитель, филолог, композитор, поэт - был лишен прусского подданства: впредь он не имел никакого гражданства.

В 1875 году полковник британских войск в Индии Невилл Чемберлен придумал бильярдную игру «снукер». Это произошло в городе Джабалпуре, в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса. Чемберлен взял цветные пуловские шары (пул появился раньше снукера) и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры – «снукер» - придумал тоже Чемберлен. Это слово означает «кадет первого года службы». Закрепилось название за новой игрой из-за того, что во время игры Невилл назвал одного из офицеров «снукером», когда тот оказался в трудном игровом положении. Новая игра быстро завоевала популярность среди «индийских британцев». А спустя десять лет с ней познакомилась метрополия. К 1891 году были приняты современные правила подсчета очков. Спустя 25 лет начали проводиться регулярные первенства Великобритании. А в 1927 году был проведен первый чемпионат мира среди профессионалов. Сегодня игра популярна во всем мире, в особенности в Европе и Китае. Главный турнир сезона, чемпионат мира по снукеру, проводится раз в год.

В 1913 году Густав Хэмел осуществил первый беспосадочный авиаполет между Англией и Германией на военном моноплане «Блерио XI». Расстояние от Дувра до Кельна он преодолел за 4 часа 18 минут.

В 1924 году была основана голливудская киностудия «Metro-Goldwyn-Mayer».

17 апреля 1941 года авиаконструктор Игорь Сикорский продемонстрировал ошеломленной американской публике первый в мире вертолет-амфибию на поплавковом шасси. Это был модифицированный «VS-300». Вертолет совершил взлет с воды и приземлился на сушу. Продолжительность полета геликоптера на поплавках составила 1 час 35 минут, а скорость достигала 100 километров в час. Впоследствии авиаконструктором были созданы и доведены до серийного производства вертолеты 18 типов. Именно вертолет Сикорского был первым в мире поставлен на серийное производство. Также он первым в мире начал строить турбинные вертолеты, вертолеты-амфибии с убирающимися шасси и «летающие краны». На вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантический (1967) и Тихий (1970) океаны с дозаправкой в воздухе. Последним вертолетом, построенным Сикорским до ухода на пенсию, стал «S-58», который по праву считается лучшим вертолетом первого поколения. Дело гениального авиаконструктора продолжает основанная им компания «Sikorsky Aircraft Corporation», которая и сегодня является одним из мировых лидеров проектирования и производства вертолетов для коммерческих, индустриальных и военных нужд. Ученый-авиаконструктор Игорь Сикорский (1889-1972) является автором первого в мире четырехмоторного самолёта «Русский витязь», первого в мире трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета. Сикорский Игорь Иванович родился 25 мая 1889 года в Киеве. 18 февраля 1918 года Сикорский через свободный от большевиков Архангельск выехал из России сначала в Лондон (по другой версии — Ливерпуль), а потом в Париж. В марте 1919 года он эмигрировал в США, поселившись в районе Нью-Йорка. Скончался в 1972 году в городе Истоне (штат Коннектикут). Он спокойно заснул и не проснулся. Рассказывают, что во время его похорон люди, пришедшие проститься с гениальным современником, увидели в небе символический знак. Инверсионные следы двух самолетов, которые, пролетая на перпендикулярных курсах, образовали в небе большой белый крест, как будто прощаясь с великим творцом авиации. Похоронен на кладбище Святого Иоанна Крестителя в Стратфорде (штат Коннектикут), по вероисповеданию был православным, на его средства была построена Николаевская церковь в Стратфорде, прихожанином которой он был до конца своих дней. Сейчас Национальный технический университет Украины (КПИ) носит имя Игоря Сикорского, как и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).

В 1964 году стартовал выпуск компанией Ford Motor Company автомобиля Ford Mustang.

В 1970 году легендарный «битл» Пол Маккартни издал первый сольный альбом «McCartney».

В 1980 году Южная Родезия стала Зимбабве.

В 1982 году английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт страны.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздникаПравославная церковь 17 апреля чтит память святого Иосифа Песнописца. Другие названия праздника - «День Осипа», «Ольховые смотрины». Считалось, что с 17 апреля подает голос сверчок и начинаются журавлиные песни. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным журавлям, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето. Существовал обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок. На Иосифа еще выходили смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили «ольховые смотрины» - искали подходящее дерево.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым физическим тяжелым трудом и сквернословить.

Приметы на 17 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- на ольхе много «сережек» - уродится овес;

- ольха распустила листья раньше березы - лето будет мокрое.

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Автор: Нана Черная