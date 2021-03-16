16 марта - 75-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 290 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 16 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День «Ты все делаешь правильно», День спонтанности, День цветных карандашей, День без селфи, Всемирный день социальной работы.

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В США - День черной прессы, День панды, День ухода за губами, День кроншнепа, День артишоковых сердечек, День свободы информации, в Казахстане - День республиканской гвардии, в Литве - День книгоноши, в Финляндии - День святого Урхо, в Латвии - День памяти латышских легионеров.

Памятные даты 16 марта, годовщины и события

В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

В 1801 году потерпел крушение британский линейный корабль «Invincible», погибли около 400 человек.

В 1831 году в Париже вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

В 1917 году компания «Maybelline» выпустила тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день».

В 1926 году американский инженер-физик Роберт Годдард провел успешное испытание первой в мире ракеты на жидком топливе. Это произошло неподалеку от городка Оберн. Вдохновленный произведением Герберта Уэллса «Война миров», Годдард посвятил большую часть своей профессиональной жизни разработке математических теорий ракетного топлива и теоретическому обоснованию того, что ракетный двигатель может развивать тягу, которой будет достаточно для совершения полета в космос. В своем дневнике Годдард написал: «Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала: «Я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место». Ракета, весившая чуть меньше 5 килограмм вместе с топливом, которое представляло собой жидкий кислород, смешанный с бензином, поднялась на высоту двенадцати с половиной метров и за две с половиной секунды, прошедшие до сгорания нижней половины сопла, пролетела по горизонтали 56 метров. Но этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении. Годдард занимался и другими задачами. Например, он предложил идею реактивного гранатомета, и его первые американские модели под названием «Базука» были созданы именно на основе работ Годдарда.

В 1962 году посреди Тихого океана исчез американский самолет Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту - 96 военных и 11 членов экипажа.

В 1963 году произошло извержение вулкана на Бали, погибли 1700 человек.

В 1976 году на Ямайской международной конференции было подписано соглашение о новой мировой валютной системе.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 марта чтит память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зенона. Именно в этот день отчетливо ощущается приход весны. В народе день назвали «Евтропиев», или «Медвежье пробуждение».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес - считается, что сегодня от зимней спячки просыпается медведь. После заката солнца не стоит давать или брать в долг, а также выбрасывать мусор - вынесете из дома достаток и благополучие.

Приметы на 16 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- прилетели скворцы - урожай зерна будет хорошим;

- синицы весело щебечут – скоро придут теплые дни;

- вороны купаются в снегу – к ясной погоде.

16 марта именины

Именины у Михаила, Клеоника, Севастьяна и Марфы.

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Автор: Нана Черная