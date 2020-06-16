16 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

16 июня – 167-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 198 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 16 июня 2020

В этот день мир отмечает Международный день морской черепахи, Международный день семейных денежных переводов, День защиты детей Африки и Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки.

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В США празднуют День свежих овощей, День шоколадной помадки, в ЮАР - День молодежи, в Аргентине - День инженера, в Ирландии - День Блума.

Памятные даты 16 июня, годовщины и события

В 1862 году в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появилась полуголой, что привело к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.

16 июня – День рождения «Пепси-Колы». В 1893 году молодой фармацевт Калеб Брэдхэм из Нью-Берна (штат Северная Каролина) создал фармацевтическую смесь из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Вскоре она стала продаваться в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм придумал для нее название – «Пепси-Кола», а 16 июня 1903 года зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из наименований ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Вскоре Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». В 1923 году из-за роста цен на сахар она обанкротилась. Но во время депрессии 1930-х годов в США «Пепси-Кола Компани» организовала успешную атаку на рыночные позиции своего главного конкурента «Кока-Колы». Пепси начали продавать напиток в бутылках по 12 унций за 5 центов. В то время как бутылка «Кока-Колы» объемом 6 унций тоже стоила 5 центов. Во время Второй мировой войны «Пепси-Кола» обошла популярные в то время напитки «Royal Crown» и «Dr. Pepper» и стала напитком номер два после «Кока-Колы». Позиция ее сохранена и на сегодняшний день.

В 1925 году в Гурзуфе открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 пионеров разместились в брезентовых палатках.

Читайте такжеИменины в июле: календарь для выбора имени ребенкуВ 1934 году был создан Союз писателей Украины.

В 1943 году 54-летний Чарли Чаплин женился на 18-летней Уне О’Нил. В этом браке он прожил более 30 лет, вырастив восьмерых детей.

В 1972 году в Нью-Йорке открылся Музей джаза.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 июня чтит память святого Лукиллиана. Этот день также назвали в народе Лукьяном Ветряком или Лукой Ветреным. В этот день обращаются к ветру и просят его пролить дожди благодатные, своевременные.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сквернословить и ссориться с родными. Тяжелый физический труд лучше отложить.

Приметы на 16 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь – к большому урожаю грибов;

- южный ветер – погода будет хорошей;

- туман - к солнечной погоде.

16 июня именины

Именины у Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия, Дмитрия, Лукиана, Иулиана, Павла и Михаила.

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