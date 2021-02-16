16 февраля - 47-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 318 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 16 февраля 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день блина, День поиска запахов, Жирный вторник, День киотского протокола.

В Украине - День военного журналиста, в США - День инноваций, День помощи ворчунам, День миндаля, в Индии - День богини мудрости и искусства Сарасвати, в Литве - День восстановления государственности, в Уганде - День памяти архиепископа Джанани Лувума.

Памятные даты 16 февраля, годовщины и события

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февраль16 февраля 1568 года испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Ранее христианство и христианская церковь страдала как от внешнего врага – римских императоров, так и от внутренних раздоров, опиравшихся на теологические разногласия. Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году Папой Иннокентием III. Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей», был учрежден в Южной Франции Григорием IX в 1229 году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы Сикста IV учредили испанскую инквизицию. Основной задачей инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. С конца 15 века, когда в Европе начинают распространяться представления о массовом присутствии заключивших договор с нечистой силой ведьм среди обычного населения, в ее компетенцию начинают входить процессы о ведьмах. В то же время подавляющее число приговоров о ведьмах вынесли светские суды католических и протестантских стран в 16 и 17 веках. Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции только в период от 1481 до 1498 года выражаются следующими цифрами: около 8 800 человек было сожжено на костре; 90 000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям. Испанская инквизиция в Нидерландах была установлена Карлом V в 1522 году для борьбы с протестантами. И в 1523 году в Антверпене на костре сожгли двух первых протестантских мучеников. Для борьбы с протестантами всех мастей принимались самые суровые меры. А некоторые из решений инквизиции – такие как смертный приговор всем жителям Нидерландов (конечно же, не приведенный в действие) остались как своеобразные курьезы истории. Введение инквизиции в Испанских Нидерландах стало одной из причин Нидерландской революции 1566-1609 годов, в результате чего Нидерланды распались на государства протестантов и католиков.

В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году двумя англичанами, египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. Она расположена в Долине Царей, где с 16 века до н. э. по 11 век до н. э. были построены гробницы для захоронения фараонов – царей Древнего Египта. Долина находится на западном берегу Нила, напротив города Фивы (современный Луксор). Ее поиски велись долго. В Долине Царей давно уже работали археологические экспедиции, которые как будто бы раскопали все, что возможно, и новых находок не ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона должна быть здесь. 16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.

В 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером был открыт спутник Урана - Миранда.

В 1968 году в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения - 911.

В 1978 году была создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.

В 2005 году вступил в силу Киотский протокол. Это - международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Киотский протокол подписали 159 государств. Киотский протокол - первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и святой пророчицы Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя сквернословить, брать в долг и носить черные вещи.

Приметы на 16 февраля

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Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- выпало много снега - лето будет дождливым;

- воробьи громко чирикают скоро наступит весна.

16 февраля именины

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.

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Автор: Нана Черная