16 апреля - 106-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 259 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 16 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются День Чарли Чаплина, Всемирный день «точки с запятой», Всемирный день голоса, День «Спасите слона».

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Памятные даты 16 апреля, годовщины и события

В 1618 году Уильям Гарвей, известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне. Тогда он впервые изложил свое видение систем кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных. После этого выступления десятью годами позднее, в 1628 году, Гарвей опубликовал «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». Этот труд стал классическим. Он перечеркнул существующие до этого представления о кровообращении, базирующиеся на воззрениях античного корифея медицины Клавдия Галена.

В 1705 году английская королева Анна произвела величайшего ученого Исаака Ньютона в рыцари.

В 1863 году во Франции была спущена на воду «Plongeur» («Ныряльщик») - самая большая подводная лодка XIX века.

В 1871 году Берлин был провозглашен столицей Германии.

В 1887 году в Канаде между озерами Эри и Онтарио был открыт для навигации канал Велланд.

В 1889 году в Одессе был открыт памятник Пушкину.

В 1912 году американка Гарриет Куимби стала первой женщиной, перелетевшей через Ла-Манш на самолете.

В 1913 году стартовала гонка на Кубок морской авиации Жака Шнейдера.

В 1943 году Альберт Хофманн - швейцарский химик и литератор - открыл психотропные свойства ЛСД. Его называют «отцом» этого вещества. Первооткрытие ЛСД состоялось после случайной абсорбции вещества через кончик пальца. Три дня спустя, 19 апреля (день, известный как День велосипеда, после его поездки домой под воздействием ЛСД), он сознательно принял 250 микрограммов (0,00025 грамма) ЛСД и испытал более интенсивный эффект. После была проведена серия экспериментов при участии самого Хофманна и его коллег. Первые записи об этих опытах были сделаны 22 апреля того же года. Хофманн называл ЛСД «лекарством для души» и был расстроен общемировым его запретом, приведшим к тому, что ЛСД ушел в подпольные круги. Хофманн является автором более 100 научных работ и соавтором нескольких книг, включая его книгу «ЛСД — мой трудный ребенок», являющуюся частично автобиографией и содержащую описание известного велосипедного путешествия. В свой столетний юбилей 11 января 2006 года он стал центральной фигурой международного симпозиума, посвященного ЛСД. Скончался от сердечного приступа в своем доме в Бурге под Базелем 29 апреля 2008 года, в возрасте 102 лет.

В 1964 году американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

В 1966 году впервые в Израиле начала продаваться «Кока-Кола».

В 2003 году японская телефонная корпорация NTT объявила о намерении ликвидировать в течение года почти 100 тысяч телефонов-автоматов, установленных в общественных местах. Причиной такого шага стало стремительное распространение в стране мобильной связи.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 апреля чтит память святого Никиты Исповедника. Другие названия праздника - «Никита Ледолом», «День Водяного», «Праздник рыболовов». Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется подходить близко к воде. Также не заглядывайтесь на воду и не слишком шумите, чтобы не беспокоить водяного.

Приметы на 16 апреля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- не сошел на реках весь лед – рыбалки весной не будет;

- дождь - вся весна будет холодной;

- северный ветер - к дождям;

- много березового сока - лето будет дождливым.

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Автор: Нана Черная