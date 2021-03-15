Какой праздник 15 марта 2021
В этот день в мире отмечаются Всемирный день защиты прав потребителя, День рождения эскалатора, День «Все, что ты думаешь - неправильно», Всемирный день контакта, День ошеломления, Международный день борьбы с полицейской жестокостью, Международный день защиты бельков, Всемирный день выступлений, День правдивой исповеди.
Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годВ США - День штата Канзас, День благополучия, День обувного мира, День дриблинга, День любителей арахиса, День стервятников, День грушевого десерта «Бель Элен», День Брута, в Британии - День красного носа, в Беларуси - День Конституции, в Японии - Праздник богатого года, в Палау - День молодежи, в Испании - Праздник огня «Фальяс», в Мексике - День Бенито Хуареса, в Венгрии - День революции 1848 года, в Либерии - День Робертса.
Памятные даты 15 марта, годовщины и события
В 1493 году два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию.
В 1892 году американский изобретатель Джесс Рено запатентовал эскалатор.
В 1906 году была зарегистрирована компания - производитель автомобилей и авиадвигателей «Роллс-Ройс».
В 1907 году в финский Сейм были избраны первые в мире женщины-парламентарии.
В 1927 году началось строительство ДнепроГЭСа.
В 1937 году в Чикаго был открыт первый банк донорской крови.
В 1938 году в Саудовской Аравии была обнаружена первая нефть.
В 1957 году в Дубне был запущен крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц – синхрофазотрон.
В 1985 году был зарегистрирован первый домен в зоне «.COM».
В 1994 году была принята Конституция Беларуси.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 15 марта чтит память мученика Феодота Киринейского. В народе день назвали «Федот – Ветронос», «Ветры-вихровеи». И все потому, что в этот день часто были сильные ветры. Еще 15 марта - Чистый понедельник, начало Великого поста. Сегодня стоит молиться и просить здоровья для родных и близких.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя скандалить, веселиться, пить алкоголь, нужно есть только овощи и то один раз в день после захода солнца.
Приметы на 15 марта
Читайте такжеРелигиозные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- какая погода 15 марта, таким будет июль;
- идет снег - тепло наступит нескоро;
- длинные сосульки – весна будет долгой;
- дождь – лето будет сырым.
15 марта именины
Именины у Арсения, Феодота, Богдана, Агафона, Иосифа и Николая.
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