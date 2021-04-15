15 апреля - 105-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 260 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 15 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день искусства, Международный день культуры, День экологических знаний, Международный день торт-пиццы, День микро-волонтерства, Международный день специалиста лабораторной диагностики, Всемирный день без мобильной связи.

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Памятные даты 15 апреля, годовщины и события

В 1784 году в этот день итальянский изобретатель мистер Россо и 10-летний мальчик-барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине (Ирландия), совершили двухчасовой полет и приземлились в Рэтоуте. Во время полета мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полет на воздушном шаре.

В 1856 году был презентован первый в Канаде паровоз «Торонто».

В 1874 году в Париже, в мастерской фотографа Надара была организована первая галерея произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.

В 1877 году итальянский изобретатель Энрико Форланини поднял в воздух прото-вертолет.

В 1891 году американский изобретатель Томас Эдисон провел общественную демонстрацию своего кинетоскопа, машины движущегося изображения.

В 1896 году в Афинах завершились Олимпийские игры, впервые возрожденные со времен Античности.

В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.

В 1951 году в Лондоне прошел первый конкурс красоты формата «Мисс мира». Благодаря этому событию Лондон получил славу столицы мировой красоты. Первый конкурс «Мисс Вселенная», кстати, проходил тоже в Лондоне. «Изобретателем» «Мисс Мира» стал лондонский рекламный агент фирмы «Мекка» Эрик Морли, которого попросили придумать что-нибудь оригинальное для рекламы танцзала во время Британского фестиваля. На звание «Мисс Мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках «бикини», в то время еще не известных в Англии, чем произвели фурор. Победительницей конкурса стала шведка Кики Хааконсон, которая получила премию в размере 1000 фунтов и возможность появиться на страницах таблоидной прессы. Кстати, в 2004 году прошел первый в истории международный конкурс «Мисс пластическая хирургия». Он состоялся в Китае.

В 1955 году в городе Дез-Пленз, штат Иллинойс, Рэй Крок открыл свой первый ресторан «Макдоналдс».

В 1998 году на одном из заводов Intel был изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Официально был объявлен новый процессор для «массовых» пользователей - Celeron.

В 2019 году произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, приведший к обрушению крыши и шпиля. Реконструкция собора длится по сей день.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 апреля чтит память святого иеромонаха Тита Чудотворца. К святому обращаются, чтобы он помог в делах, принес процветание и благополучие. В народе день назвали «Тит Ледолом», «Бескормица».

Что сегодня нельзя делать

Нельзя накрывать щедрый стол и тратить большие суммы денег.

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Автор: Нана Черная