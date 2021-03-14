14 марта - 73-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 292 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 14 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День рождения бутерброда, Всемирный день математики, Международный день числа «Пи», День рождения видеомагнитофона, Международный день вопросов, Международный день рек, Международный день планетариев, Праздник ученых, День сухого шампуня, Международный день действий против плотин.

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Памятные даты 14 марта, годовщины и события

В 1794 году американский изобретатель Эли Уитни получил патент на хлопкоочистительную машину.

В 1839 году, выступая перед коллегами, Джон Гершель - английский химик, математик, астроном и физик, изобретатель и экспериментальный фотограф, оратор, популяризатор науки - впервые использовал термин «фотография».

В 1900 году в соответствии с введенным в силу законом о «золотом стандарте» в США бумажные и металлические деньги стали обеспечиваться золотом. «Золотой стандарт» – финансовая система, в которой роль всеобщего эквивалента и непосредственной основы денежного обращения выполняет золото. В экономике, построенной на основе «золотого стандарта», гарантируется, что каждая выпущенная денежная единица может по первому требованию обмениваться на соответствующее количество золота. При расчетах между государствами, использующими «золотой стандарт», устанавливают фиксированный обменный курс валют на основе соотношения их к единице массы золота. Кстати, 14 марта 1900 года США ввели «золотой стандарт» вслед за ведущими странами Европы, а также Японией и Россией. Это решение стало возможным благодаря резкому увеличению добычи желтого металла в Южной Африке и на Клондайке.

В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон - VR-1000. Из-за своей цены в 50 тысяч долларов он использовался только крупнейшими телестанциями, заменив кинорегистраторы.

В 1982 году в городе Анахайм, Калифорния, группа Metallica дала свой первый концерт.

В 1994 году был выпущен первый стабильный релиз операционной системы Linux версии 1.0.0.

В 2004 году в США, в калифорнийской пустыне Мохаве, прошла гонка автомобилей-роботов. Все они сошли с дистанции.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 марта чтит память Евдокии Илиопольской, игуменьи. Другие названия праздника «Авдотья», «Евдокия-плющиха», «Евдокия Свистунья». Еще 14 марта седьмой день Масленицы - «проводы», или «Прощеное воскресенье». В этот последний день праздника принято было просить прощения друг у друга, чтобы встретить Великий пост без душевной тяжести. В традиции этого дня – сжигать чучело Масленицы, прощаясь таким образом с зимой.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя просящим отказывать в милостыне, ссориться и ругаться.

Приметы на 14 марта

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода в этот день – таким будет лето;

- холодно - весна будет холодная и поздняя;

- теплый ветер - лето будет сырое;

- лежит много снега - будет хороший урожай зерновых.

14 марта именины

Именины у Григория, Евдокии, Нестора, Антонины, Василия, Петра, Антония, Анны, Ольги, Ивана, Александра, Дарьи, Михаила и Надежды.

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Автор: Нана Черная