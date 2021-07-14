Для славян имена святых были слишком необычными, поэтому они одобрили похожее - Кузьма.
Другие названия праздника: "Кузьма и Демьян", "День Козьмы и Демьяна", "День Космы и Дамиана", "Летние Кузьминки", "Бабий праздник", "Женский праздник", "Девичий праздник", "Бабьи посиделки", "Женские братчины".
Кузьма и Демьян - история праздника
Родные братья, прославившие себя, как врачи, что лечили нуждающихся бесплатно, оттого и "бессребреники". Жили и помогали людям братья в Риме. Однажды большое количество прихожан привлекло внимание властей. За лекарями отправили воинов, но христиане стали просить братьев спрятаться. Солдаты не нашли Косму и Дамиана, тогда схватили невинных людей. В тот момент бессребреники вышли и добровольно сдались воинам.
Их заключили в темницу, заставляли отречься от веры и принести жертву языческим богам. Братья отказались, аргументируя это тем, что они не занимаются колдовством, а лишь помогают людям во славу Христа. Один из императоров продолжал настаивать, тогда Бог поразил его страшной болезнью, чтобы он уверовал в силу Господа. Люди начали молить братьев, чтобы они излечили больного, Косма и Дамиан выполнили просьбу. Восторженный император отпустил их на волю.
Но погубила их не Римская власть, а человеческая зависть. Старый врач-наставник, у которого в свое время учились братья, позавидовал их славе. Он позвал целителей в горы, якобы для сбора трав, а сам убил их и тела сбросил в реку.
Господь возвел Косму и Дамиана к лику святых, а люди и по сей день молятся братьям об исцелении недугов.
Праздник 14 июля - традиции и обряды
В этот день принято молиться об исцелении от болезней и разных недугов. Святые братья считаются покровителями врачей и целителей, поэтому 14 июля все, кто имеет отношение к медицине, ставят свечи святым и просят о возможности лечить больных. Народные лекари в этот день заговаривают вещи и проводят целительные обряды.
Читайте такжеИменины 13 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенкаЛетние Кузьминки - женский праздник. В этот день наши прабабушки после тяжелой работы по дому и в поле собирались с подругами за большим столом, и каждая приносила угощение. Главное условие - на столе не должно было быть животной пищи, только овощи или фрукты. В качестве напитков - пиво или квас. Блюд готовили много, чтобы хватило не только себе, но и гостям, и нуждающимся.
До захода солнца на Кузьминки также принято было просить прощения, только искренне и от всего сердца.
Поверья и приметы 14 июля
- На вечернем небе серп луны хоть немного красный - к ветрам, а если у него края затупленные - к ливням.
- Нужно быть осторожным: что тайное, то скрыть в этот день невозможно.
- День неблагоприятен для новых начинаний.
- Что приснится в эту ночь, то скоро исполнится.
- Увидеть во сне ключ, письмо или книгу - к скорым серьезным переменам.
- Человек, рожденный 14 июля, проживет долгую жизнь.
- Любящим людям необходимо быть внимательными к произносимым словам, иначе они могут обернуться непримиримой ссорой.
В этот день наши прародители делали варенье из малины или крыжовника. Считалось, что ягоды, собранные 14 июля, особенно вкусны и обладают целебными свойствами.
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