14 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 14 июля 2020
В этот день мир отмечает День беспорядка, Международный день небинарных людей.
Читайте такжеВкуснейшие шоколадные маффины: как приготовить нежный десертВо Франции - День взятия Бастилии, в США - День благодарности коровам, День нудистов, День макарон с сыром, День ликера «Grand Marnier», в Швеции - День рождения кронпринцессы, в Ираке - День республики, на Мадагаскаре - Церемония омовения реликвий.
Памятные даты 14 июля, годовщины и события
В 1894 году во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут - до первого гола.
В 1952 году американская компания «Дженерал моторс» объявила, что приступает к установке в машинах первых в мире кондиционеров.
В 1976 году в Канаде была отменена смертная казнь.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 14 июля чтит память мучеников братьев Космы и Дамиана Римских. В народе день назвали Летние Кузьминки.
Что сегодня нельзя делать
На Кузьминки нельзя начинать ничего нового, пока не доделаешь старое.
Приметы на 14 июля
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- слышно пение соловья – зима наступит только через 30 дней после праздника Покрова, а все это время будет тепло;
- звезды очень ярко мерцают – будет сильная гроза;
- на деревьях много желтых листьев - зима наступит рано.
14 июля именины
Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла.
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