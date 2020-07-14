14 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 июля – 195-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 170 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 14 июля 2020

В этот день мир отмечает День беспорядка, Международный день небинарных людей.

Читайте такжеВкуснейшие шоколадные маффины: как приготовить нежный десертВо Франции - День взятия Бастилии, в США - День благодарности коровам, День нудистов, День макарон с сыром, День ликера «Grand Marnier», в Швеции - День рождения кронпринцессы, в Ираке - День республики, на Мадагаскаре - Церемония омовения реликвий.

Памятные даты 14 июля, годовщины и события

В 1894 году во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут - до первого гола.

В 1952 году американская компания «Дженерал моторс» объявила, что приступает к установке в машинах первых в мире кондиционеров.

В 1976 году в Канаде была отменена смертная казнь.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 июля чтит память мучеников братьев Космы и Дамиана Римских. В народе день назвали Летние Кузьминки.

Что сегодня нельзя делать

На Кузьминки нельзя начинать ничего нового, пока не доделаешь старое.

Приметы на 14 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- слышно пение соловья – зима наступит только через 30 дней после праздника Покрова, а все это время будет тепло;

- звезды очень ярко мерцают – будет сильная гроза;

- на деревьях много желтых листьев - зима наступит рано.

14 июля именины

Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла.

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